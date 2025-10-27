HR-konsult till heltidsvikariat!
Hej!
Vad roligt att du är nyfiken på tjänsten som HR-konsult hos oss! Nu söker vi en engagerad och erfaren kollega som vill vara med och bidra i vårt team. Tjänsten är ett vikariat under en medarbetares studieledighet och pågår till och med maj 2026. Vi kommer överens om ett startdatum som passar både dig och oss.
Hos oss väntar ett varierande och utvecklande jobb i en organisation där vi samarbetar för att ge bästa möjliga stöd till verksamheten. Du blir en del av ett engagerat HR-team med fyra kunniga kollegor som gärna dela med sig av sin erfarenhet.
Mitt i Luleå hittar du vår arbetsplats, där Bemanning, Rekrytering och HR-konsulter arbetar tillsammans med sina respektive områden. Här värdesätter vi både arbetsmiljö och hälsofrämjande aktiviteter. Du arbetar 08:00-17:00 måndag-fredag, med möjlighet till flex två timmar före eller efter arbetstiden, samt upp till 50% distansarbete - allt beroende på verksamhetens behov.
Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Som HR-konsult är du en viktig strategisk partner och ett operativt stöd till socialförvaltningens chefer i HR-frågor. Du kommer att arbeta brett inom HR-området och i rollen igår att:
• Ge konsultativt och verksamhetsnära chefsstöd inom arbetsrätt, arbetsmiljö och rehabilitering
• Medverka i MBL-processer och förhandlingar
• Tolka lagar och avtal samt vara ett stöd i fackliga kontakter
• Hantera komplexa personalärenden
• Utbilda och coacha chefer för att stärka dem i arbetsgivarrollen
Du arbetar också med att stödja chefer i förändringsledning samt att driva, planera och följa upp HR-processer. Vidare bidrar du med utvecklingsidéer samt omvärldsbevakning inom HR.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort intresse och engagemang för att arbeta med HR-frågor och som trivs med att arbeta konsultativt och nära verksamheten.
Du har:
• Högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig för uppdraget
• Erfarenhet av operativt och konsultativt HR-arbete
• Erfarenhet av att leda, planera och följa upp HR-processer
• God digital kompetens och intresse för utvecklingen inom HR och digitalisering
• Förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift
Du har en god förmåga att bygga förtroendefulla relationer med chefer och kollegor och upplevs som pålitlig och serviceminded. Du arbetar på ett strukturerat och målinriktat sätt och har lätt för att organisera och driva arbetsuppgifter framåt. Samtidigt är du utvecklingsinriktad och ser möjligheter till förbättringar.
Rollen kräver att du är trygg och stabil, med förmåga att hantera komplexa personalärenden och svåra samtal även under perioder av hög arbetsbelastning. Du kan skilja på sak och person samt hanterar stress på ett konstruktivt och professionellt sätt.
Låter detta som jobbet för dig? Då välkomnar vi dig varmt att skicka in en ansökan. Vi ser fram emot att ta del av den!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn
