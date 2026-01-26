Hr-konsult till Haninge kommun
Haninge Kommun / Administratörsjobb / Haninge Visa alla administratörsjobb i Haninge
2026-01-26
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haninge Kommun i Haninge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Vill du arbeta i en utvecklingsorienterad kommun där HR-frågorna står i fokus? I Haninge får du möjlighet att utvecklas tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor som vill göra skillnad.
Nu söker vi en ny kollega till vårt HR-team!
Då vår kollega går i pension säker vi en HR-konsult som vill vara med och fortsätta utveckla det verksamhetsnära HR-stödet i Haninge kommun.
Om oss
Verksamhetsnära HR har i uppdrag att erbjuda ett tillgängligt, verksamhetsnära och ändamålsenligt verksamhetsnära HR-stöd till kommunens chefer och ledningsgrupper. Gruppen består av 14 HR-konsulter och en enhetschef som arbetar tillsammans för att stötta kommunens olika förvaltningar.
Arbetsuppgifter
Som HR-konsult hos oss får du ett varierande och utvecklande uppdrag där du arbetar nära kommunens chefer och verksamheter. Du arbetar specifikt mot en av kommunens förvaltningar men stöttar även kollegor och strategiska enheten vid behov.
Du kommer att:
Bedriva ett konsultativt och strategiskt HR-stöd till cheferna inom arbetsrätt, arbetsmiljö och rehabilitering. Arbetsuppgifterna inom det arbetsrättsliga området är lag- och avtalstolkning, samverkan och förhandlingar med fackliga parter samt personalärenden.
Fånga upp och initiera förbättrings- och utvecklingsarbeten tillsammans med chefer och ledningsgrupper.
Arbeta förebyggande och strategiskt för att stärka och utveckla chefernas HR-kompetens.
Bidra till utvecklingen av kommunens övergripande HR-processer och arbetsgivarpolitik i nära samarbete med Enheten för strategisk HR.
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning inom HR eller annan relevant utbildning som arbetsgivare bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av konsultativt och arbetsrättsligt chefsstöd
• Erfarenhet av digitala HR-processer och en nyfikenhet på hur ny teknik kan effektivisera HR-arbetet
Det är viktigt att du har förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ samtidigt som du trivs med att arbeta i team. Du behöver ha god kommunikativ förmåga och lätt för att bygga förtroendefulla relationer. Vidare ser vi att du behöver kunna arbeta konsultativt och verksamhetsfokuserat, samtidigt som du har en förmåga att lyfta blicken och agera utifrån ett helhetsperspektiv.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med arbetsrättsliga- och rehabiliteringsfrågor i HR-arbete inom kommunal verksamhet
• Kunskap om kollektivavtalet Allmänna bestämmelser
Välkommen till oss!
Vi är ett engagerat HR-team som värdesätter samarbete och utveckling. Vi erbjuder en dynamisk och spännande arbetsmiljö där du får stort eget ansvar och möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Hos oss får du möjlighet att bidra till Haninge kommuns utveckling och samtidigt växa i din roll som HR-konsult. Låter det intressant? Sök idag och bli en del av vårt team!
Vi vill förenkla ansökningsprocessen och ber dig därför att inte skicka in ett personligt brev. Istället ber vid dig att bara skicka ditt CV samt svara kortfattat på några frågor i samband med din ansökan. På så sätt får vi en bättre bild av din erfarenhet och kompetens kopplat till rollen.
Vi ser fram emot din ansökan!
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/36". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen, HR-avdelningen, Verksamhetsnära HR-stöd Kontakt
Helen Litzell +4686068537 Jobbnummer
9703289