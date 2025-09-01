HR-konsult med inriktning rekrytering
2025-09-01
Vill du jobba med personalfrågor i en bred verksamhet med ca 200 olika samhällsnyttiga yrken? Tycker du om att växla mellan strategiska och operativa arbetsuppgifter, där du både ges möjlighet att arbeta brett över HR-fältet och specialisera dig? Vill du skapa förtroendefulla relationer i en organisation där vi har nära till varandra såväl organisatoriskt som geografiskt?
• Då ska du söka den här tjänsten!
Om arbetsplatsen
Personalkontoret består av HR och Lön med 11 medarbetare. Vi har höga ambitioner, är drivna och strävar efter att ligga i framkant. Vi digitaliserar många av våra processer för att få bättre underlag och tid till analys, att ge stöd till verksamheterna och uppföljning av resultaten. Vi satsar på att utveckla en organisation som präglas av ett utvecklande ledarskap och ett aktivt medarbetarskap, där lärande och innovation blir en del av vår kultur i strävan mot vår vision: enkel, effektiv och medborgarvänlig.
På HR har vi stor frihet att själva planera vårt arbete och möjlighet att lyfta upp vilka frågor som vi tycker är viktiga att driva. Det finns stor möjlighet att ta ansvar och vi får också mandat därefter. Vi har ett positivt och öppet klimat där vi stöttar och lär av varandra. Vi samarbetar och är varandras bollplank eftersom vi på riktigt tror att våra olika infallsvinklar både ger utveckling och bidrar till kvalitet. Kort sagt - vi älskar vårt jobb!
Vi söker nu dig som vill vara med och fortsätta driva utveckling framåt. Är du utbildad personalvetare eller har fått motsvarande kompetens på annat sätt och söker din nästa utmaning inom HR-området?
då är tjänsten som HR-konsult hos oss något för dig!

Dina arbetsuppgifter
Som HR-konsult arbetar du nära våra verksamheter. Du arbetar konsultativt men ger också operativt stöd till chefer i olika HR-frågor. I en kommun ryms många olika verksamheter, från förskola och äldreboende till stadsplanering och reningsverk. Detta gör HR-arbetet i kommunen till ett otroligt varierande uppdrag och ger dig en stor erfarenhetsbredd.
Hos oss så får du vara både generalist och specialist. Som HR-konsult arbetar du både organisationsövergripande med ett specifikt arbetsområde samtidigt som vi arbetar mot en del av verksamheten i generella HR-frågor. Vi hjälps också åt i olika HR-frågor och stöttar verksamheterna efter dess behov. Ditt specifika arbetsområde där du lägger en stor del av din tid kommer att innefatta rekrytering och kompetensförsörjning. I detta område ingår tex. att jobba med rekryteringsprocessen både operativt och strategiskt, arbete med attraktiv arbetsgivare, kompetenshöjande insatser, onboarding/offboarding m.m.
Är du den vi söker?
För att lyckas i rollen behöver du ha ett nytänkande som kan omsättas i praktiken, ha en förmåga, vilja och intresse av att hjälpa andra. Du bör vara en strukturerad person som driver på och följer upp arbetet, vara en tydlig arbetsgivarrepresentant samt ha lätt för att samarbeta och samverka med både kollegor och andra professioner.
Du har erfarenhet av rekryteringsområdet och det är meriterande om du har erfarenhet av HR-arbete, särskilt inom kommunal verksamhet.
Du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och ha förmåga att anpassa din kommunikation till olika målgrupper. Vi använder oss Office 365 och flertalet HR-system som du behöver kunna handskas med. Det är fördelaktigt om du har B-körkort. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Individuell lönesättning
Provanställning kan komma att tillämpas
Flextidsavtal finns
Möjlighet till visst distansarbete
Friskvårdsbidrag
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-21.
Ansökan sker från www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vi har valt att samarbeta med screeningsverktyget Tengai. En svensk innovation som utvecklats och validerats på vetenskapliga grunder för att främja en transparent och jämlik rekryteringsprocess, där varje kandidats kompetens står i centrum.
Det innebär att du kommer att få träffa en digital avatar som ger dig en personlig, rolig och gamifierad intervjuupplevelse på ca 20 minuter. Så håll utkik efter mailet med inbjudan och gör gärna intervjun så snart som möjligt. Efter samtalet analyseras svaren och presenteras för rekryteringsteamet utan någon som helst värdering baserad på utseende, ålder, kön, bakgrund, dialekt eller etnicitet. Det gör att vi säkerställer en objektiv och hållbar utvärdering av kompetens i förhållande till den lediga tjänsten, samt tar faktabaserade beslut om nästa steg i rekryteringen. Här kan du som kandidat läsa lite mer om vad du ska tänka på innan intervjun https://tengai.io/sv/kandidater.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Personalchef, Isak Holstenssson, tfn. 0224-74 72 43

Facklig kontakt
Vision, vision@sala.se
Om arbetsgivaren
I Sala kommun arbetar vi för ett aktivt medarbetarskap och en tillitsbaserad ledning och styrning. Det innebär att medarbetarna tillsammans med chefen tar ansvar för de resultat som uppnås, för arbetsmiljön och för arbetsplatsen i sin helhet. Målsättningen med det aktiva medarbetarskapet är att främja kvaliteten och den långsiktiga utvecklingen av verksamheten. Det bygger på att det finns rätt kompetens och ett kontinuerligt arbete med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Ledarskapet ska präglas av en tillitsbaserad styrning och ledning som bygger på förtroende, delaktighet och samspel.
Tillitsbaserad ledning och styrning samspelar med vårt arbetssätt enkelt, effektivt och medborgarvänligt vilket ökar Sala kommuns kvalitet och stärker våra resultat. I Sala kommun är vi alla medarbetare och vissa av oss har också ett ledaransvar genom sin roll som chef. Med tillitsbaserad ledning och styrning och ett aktivt medarbetarskap utvecklas ett naturligt samspel.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
