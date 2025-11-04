HR-konsult inriktning rekrytering
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!
Som HR-konsult inom rekrytering bidrar du till att rätt kompetens finns på plats i våra verksamheter. Genom ditt arbete skapar du förutsättningar för kvalitet och trygghet för både brukare och invånare i Linköping.
I uppdraget ingår att planera, driva och följa upp rekryteringsprocesser inom Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter samt omsorgsnära verksamheter inom Socialförvaltningen. Du ansvarar för såväl hela rekryteringsprocesser som delar av processer, vilket innebär rekrytering av både tillsvidareanställningar, tidsbegränsade anställningar och korttidsvikariat. Du arbetar självständigt i dina processer men kommer även att samarbeta med dina kollegor i arbetsgruppen.
Du tillämpar kompetensbaserad rekrytering för att identifiera kandidater som bäst matchar verksamhetens behov och krav. Rollen innebär ett nära samarbete med rekryterande chefer där du förväntas bidra med konsultativt stöd och tydlig kommunikation.
Du kommer att vara en del av det utvecklingsarbete som vi gör, dels genom att utveckla och kvalitetssäkra nya rutiner och processer men också i det pågående arbetet med att etablera nya arbetssätt framåt. Vi arbetar ständigt med förbättringar kring kvalitet och effektivitet för att bli ett så bra stöd till våra chefer som möjligt.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta inom enheten PIR (Praktik, Introduktion och Rekrytering). Vårt huvudmål är att attrahera och rekrytera nya medarbetare till verksamheterna inom respektive förvaltning. Vi arbetar för att vara ett bra chefsstöd inom våra tre delar: Praktik, Introduktion och Rekrytering.
Arbetet präglas av perioder med högt tempo, exempelvis inför rekrytering av sommarvikarier. Rekryteringsbehoven pågår kontinuerligt och varierar över året.
Enheten består av sex HR-konsulter inom rekrytering och en HR-administratör. Våra lokaler är belägna i centrala Linköping och arbetstiden är förlagd måndag-fredag 8-17 med flextidsavtal.
Du som söker
Du som söker har examen från HR- eller PA-programmet eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant. Du behöver ha erfarenhet av rekrytering och det är meriterande om du har erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering samt volymrekrytering. Det är också meriterande om du har erfarenhet av konsultativt arbete med chefer. God svenska i tal och skrift samt god datorvana är ett krav för tjänsten.
Som person är du strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver processer framåt. Du arbetar bra tillsammans med andra personer och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. Vidare är du relationsskapande och har våra chefer och verksamheters bästa i fokus.
I denna rekrytering kan tester användas som en del i bedömningen. Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16166
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare.
