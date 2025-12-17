HR-konsult
2025-12-17
Vill du använda din HR-kompetens där den verkligen gör skillnad?
Arbetar du med HR på en kvalificerad nivå och söker nästa steg i en roll där du får ta stort ansvar, arbeta brett och bidra till utveckling i en organisation i förändring? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Vi söker nu en erfaren HR-konsult till HR-enheten i Ljusdals kommun - en central funktion med ett viktigt uppdrag att stötta och utveckla våra chefer och verksamheter!
Som HR-konsult hos oss har du en självständig och rådgivande roll där du arbetar både strategiskt och operativt inom hela HR-området. Du är ett kvalificerat stöd till chefer i både vardagliga och mer komplexa personalfrågor och företräder kommunen som arbetsgivare. Hos oss får du möjlighet att arbeta brett, utveckla ditt kunnande och samtidigt bidra med din erfarenhet i en verksamhet där HR har en tydlig och viktig roll.
HR-enheten är placerad under Kommunledningskontoret och arbetar nära organisationens samtliga verksamheter. Tillsammans stärker och utvecklar vi HR-stödet till cheferna i Ljusdals kommun.Dina arbetsuppgifter
Rollen som HR-konsult innebär ett omväxlande och kvalificerat arbete inom hela personalområdet. Du arbetar nära cheferna och ger konsultativt stöd i frågor som rör bland annat arbetsmiljö, rehabilitering, arbetsrätt, tolkning av lagar och avtal samt individärenden. En viktig del av uppdraget är att företräda arbetsgivaren i tex. fackliga förhandlingar samt att bidra till ett professionellt och enhetligt arbetsgivaragerande i hela organisationen.
Arbetet omfattar även rekrytering, löneöversyn och kompetensförsörjning samt att planera och genomföra interna utbildningar inom HR-området för att stärka chefernas kunskap och förmåga i sitt arbetsgivaransvar. Utifrån din erfarenhet och ditt intresse finns möjlighet att fördjupa dig inom särskilda områden, exempelvis arbetsmiljö, lönebildning, rehabilitering eller kompetensförsörjning.
Du samverkar med många olika parter, både internt i organisationen och externt, såsom fackliga organisationer och företagshälsovård. Inom HR finns även en gemensam HR-support som bemannas av HR-konsulterna enligt rullande schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad personalvetare eller har annan likvärdig akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska även ha minst tre års aktuell erfarenhet av kvalificerat och självständigt HR-arbete. Erfarenhet av HR-arbete inom offentlig eller kommunal verksamhet är meriterande.
Som person är du självgående, ansvarstagande och trygg i dina bedömningar. Du har ett konsultativt, professionellt och lösningsorienterat förhållningssätt samt god förmåga att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer. Du är strukturerad, flexibel och har lätt för att anpassa dig efter verksamhetens behov. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen behöver du även ha god kommunikativ förmåga i både tal och skrift samt goda kunskaper i Officepaketet. Körkort är meriterande.Övrig information
Ljusdals kommun värdesätter kvalitéer som jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och arbetar aktivt för en jämställd och inkluderande arbetsplats.
Vi erbjuder flextidsavtal, friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling samt viss möjlighet till hemarbete. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-03-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Intervjuer planeras genomföras under V.5-V.6, men urval kan ske löpande under ansökningstiden.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Ljusdals kommun, Kommunstyrelseförvaltningen, Kommunledningskontoret, HR
Anna Johansson 0651-18015
