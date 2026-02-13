HR-generalist (vikariat)
2026-02-13
Institutionen för ekologi och genetik är en internationell och dynamisk miljö med drygt 110 medarbetare.
Här bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik.
Institutionens administration arbetar nära verksamheten och består av en administrativ chef, tre ekonomer och två HR-generalister. Nu söker vi en HR-generalist för en tidsbegränsad anställning till och med 30 september 2026.
Hos oss får du en bred och självständig roll där du bidrar med kvalificerat HR-stöd.
Arbetsuppgifter
Som HR-generalist arbetar du verksamhetsnära och ger rådgivning och stöd till chefer och medarbetare inom hela HR-området. Arbetet är varierat och innebär både operativa och samordnande uppgifter.
Exempel på arbetsuppgifter:
Driva och administrera rekryteringsprocesser
Ansvara för introduktion av nyanställda
Ge stöd i rehabiliteringsärenden
Rådgivning i arbetsrättsliga frågor
Ge stöd i arbetsmiljöarbetet
Hantera avslut av anställningar
Säkerställa att lagar, avtal och interna riktlinjer följs
Löpande HR-administration inom ramen för institutionens uppdrag
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med övriga i institutionens administration.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har:
Universitets- eller högskoleutbildning inom personalområdet, eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
God förmåga att arbeta både självständigt och i grupp
Goda kunskaper i MS Office
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. För att trivas och lyckas i rollen är du strukturerad, noggrann och trygg i dig själv. Du har god kommunikativ förmåga och skapar förtroende i mötet med olika yrkesgrupper.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av kvalificerat HR-arbete, gärna inom högskola eller universitet
Erfarenhet av personaladministrativa system såsom Primula och Varbi eller andra system som används vid Uppsala universitet
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 30 september 2026
Omfattning: 100%
Placeringsort: Uppsala
Tillträde: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
Upplysningar om anställningen lämnas av:
Anna-Lena Klerks, tel 018-471 2700 eller e-post mailto:anna-lena.klerks@ebc.uu.se
Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2026.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
