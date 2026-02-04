HR-generalist, vikariat
Hässleholm Miljö Ab, Avdelning Hr & Hseq / Administratörsjobb / Hässleholm Visa alla administratörsjobb i Hässleholm
2026-02-04
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholm Miljö Ab, Avdelning Hr & Hseq i Hässleholm
Är du en HR-passionerad individ som söker en tillfällig möjlighet att påverka och stötta i en organisation som präglas av framåtanda, omtänksamhet och tydlighet? Vi letar efter dig!
Som vikarierande HR-generalist hos oss får du chansen att vara en nyckelperson i bolagets framgång genom att bidra till ett positivt och produktivt arbetsklimat.
Vikariatet sträcker sig över cirka ett år.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
I rollen som HR-generalist kommer du att spela en central roll i att stödja våra chefer och medarbetare samt i samarbete ta fram HR-processer i syfte att säkerställa att vår personal trivs och presterar på sin bästa nivå. Dagarna i rollen som HR-generalist är varierande och utmanande, och har sin tyngdpunkt i områdena:
- Rekrytering: Du kommer att vara med och välja de bästa talangerna genom en rättvis och inkluderande urvalsprocess som du driver tillsammans med rekryterande chef.
- Ledarskapsstöd: I rollen är du ett viktigt bollplank inom hela bredden personalfrågor samt källa till kunskap inom arbetsrättsliga lagar, som påverkar arbetet som chef och ledare.
- Administration: Löpande administration är en stor del av tjänsten, så som att hantera anställningsavtal, diarieföring och annan relaterad dokumentation. Även viss statistik och uppföljning av nyckeltal ingår i tjänsten.
- IT-system: Du kommer att identifiera förbättringar och effektivisera användningen i olika HR-system.
- Medarbetarstöd: Du kommer också att vara en viktig kontaktperson för medarbetare där du genom att lyssna, stödja och erbjuda råd främjar en förtroendefull upplevelse inom olika HR-relaterade frågor.
- Arbetsmiljö och kultur: Genom din roll såväl som din personlighet är du medskapare av en positiv företagskultur där varje individ känner sig uppmuntrad och respekterad.
- Förbättringsarbete: Genom att vara en del av vårt team kommer du bidra till att förbättra, förtydliga och effektivisera våra HR-processer. I rollen kommer du även att delta i projekt som är relaterade till personal- och organisationsutveckling.
Detta vikariat ger dig möjligheten att utvecklas och växa inom HR-fältet och få värdefull erfarenhet. Du kommer att vara en viktig del av vårt team och kommer arbeta nära dina två HR-kollegor.
Det här erbjuder vi dig
- En utvecklande roll i en organisation där HR-frågorna får ta plats på agendor och i strategiska vägval.
- Medarbetarskapet i centrum där alla bidrar till värdegrunden.
- Möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling.
Frihet under ansvar genom flextid eller förtroendetid
Möjlighet till hybridarbete för att främja en god balans mellan arbete och fritid
Det här är du
Hos oss kommer du att få möjlighet att utvecklas och växa i rollen, men vi ser redan nu att du är en person med:
- Fallenhet för att stödja chefer och medarbetares välbefinnande och utveckling.
- En avslutad akademisk utbildning inom HR och/eller några års erfarenhet som vi bedömer motsvarande. Har du dessutom erfarenhet av rekrytering ses detta som meriterande.
- God kommunikationsförmåga och en förmåga att bygga relationer.
- En ödmjuk inställning och vilja att lära dig och växa i din roll.
- Förmåga att leda dig själv och ta ansvar för din utveckling och kompetensförsörjning, för att klara uppdraget och kunna bidra utifrån verksamhetens behov.
- En prestigelös och tydlig framtoning och att du förhåller dig till dig själv och andra på ett sätt som speglar vår värdegrund - Framåtanda, omtänksamhet och tydlighet
För att trivas hos oss tror vi att du behöver vara trygg, strukturerad, kommunikativ och pedagogisk med en förmåga att engagera din omgivning. Du vågar driva självständigt men ser samarbete med andra som en förutsättning för att lyckas. Du inspirerar och har stor ansvarskänsla samt agerar målmedvetet utifrån ett affärs- och verksamhetsperspektiv. Du uppskattar att verka nära verksamheten med operativt stöd, men samtidigt ha stort inflytande i den strategiska utvecklingen inom området. Du trivs och rör dig tryggt mellan olika målgrupper inom hela spannet mellan medarbetare inom produktion och företagsledning.
Tjänsten kräver också att du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift då vi verkar i en alltigenom svensk kontext. B-körkort är ett ytterligare krav, eftersom du behöver ta dig mellan våra olika anläggningar i tjänsten.
Villkor och ansökan
Detta är ett föräldravikariat på 100% som sträcker sig över drygt ett års tid, med start under våren 2026.
Vi tillämpar löpande urval, varför du bör söka tjänsten snarast, men dock senast den 1 mars.
För frågor om tjänsten: kontakta Matilda Ekström, Avdelningschef HR & HSEQ på matilda.ekstrom@hassleholm.se
Det här är vi
Hässleholm Miljö är ett affärsdrivet bolag som ägs av Hässleholms kommun. Vårt uppdrag är att utveckla och tillhandahålla tjänster inom miljö och energi. Vi är en samhällspartner som driver utvecklingen av det som är viktigt på riktigt, ett hållbart cirkulärt samhälle för människor och företag i vår kommun. Vi gör det med engagemang och kunskap för ett hållbart liv idag - och modet att hitta nya vägar för i morgon.
Vår verksamhet är indelad i fyra starka affärsområden, med gemensamma funktioner och processer. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter. Vi producerar och distribuerar dricksvatten, transporterar och renar spillvatten samt avleder dagvatten. Dessutom producerar och levererar vi fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Men vi jobbar också med hållbarhet i allt vi gör, och för att minska vårt och andras avtryck på naturen och vattnet omkring oss.
Vi gillar olika! Därför strävar vi efter mångfald på alla tänkbara sätt. Vi tror att olika personer, kompetenser och grupper tillför mest till vår verksamhet.
Hos oss finns cirka 180 medarbetare och vårt bolag omsätter runt 650 miljoner kronor.
Läs mer om oss på www.hassleholmmiljo.se.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/56". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholm Miljö AB
(org.nr 556555-0349) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hässleholm Miljö Ab, Avdelning Hr & Hseq Jobbnummer
9721692