HR-generalist, vikariat

Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper
2025-09-22
Vill du arbeta brett inom HR-området, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som vikarierande HR-generalist på Uppsala universitet.
Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mest mångsidiga institution av sitt slag med en unik bredd och ca 300 anställda. Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära; geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap. För mer information: https://www.uu.se/institution/geovetenskaper/.
Stödfunktionen vid institutionen består av cirka 20 medarbetare inom olika områden: HR, ekonomi, IT, studentadministration samt doktorand- och kursadministration. Du blir en del av HR-funktionen, bestående av ytterligare tre kollegor, som i nära samarbete ansvarar för att leverera ett kvalitativt HR-stöd för institutionens verksamhet.
Som HR-generalist vid Uppsala universitet har du stöd av HR-specialister centralt, samt ingår i lokala nätverk där du kan diskutera arbetssätt tillsammans med andra verksamhetsnära HR på andra institutioner. Du får även ta del av ett brett utbud av kompetensutveckling i HR-avdelningens regi.

Dina arbetsuppgifter
Kontinuerligt ge konsultativt och serviceinriktat stöd till både institutionsledning och anställda i frågor som rör hela HR-området. Du handlägger, utreder och driver ärenden inom områden som rekrytering, arbetsrätt, arbetsmiljö, lika villkorsfrågor, rehabilitering, övertalighet etc. Du stöttar även medarbetare och chefer i migrations- och uppehållstillståndsfrågor. Du följer upp anställningar och bevakar att arbetsrättsliga lagar och avtal följs. I anställningen ingår också personaladministration, såsom upprättande av anställningsavtal, intyg, ersättningar, hantering av semestrar och övriga ledigheter. I rollen ingår det att löpande arbeta med förbättring av våra rutiner och processer.
Du arbetar nära dina HR-kollegor vid institutionen och våra avdelningar. Du behöver kunna upprätthålla goda relationer med ledning, kollegor, förvaltning och externa parter, samt hålla dig uppdaterad om lagar, regler, förordningar och kollektivavtal inom det statliga området.
Kvalifikationskrav
- Universitets- eller högskoleexamen inom HR-/personalområdet eller motsvarande.
- Arbetslivserfarenhet inom HR.
- Goda kunskaper inom arbetsrätt.
- Goda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift samt mycket god kommunikativ förmåga.
- Goda datorkunskaper i MS Office.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi vill att du har en hög servicekänsla. Du är trygg i dig själv och har lätt för att samarbeta. Du är ansvarstagande, noggrann samt har förmåga att se helheten. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt samt hålla god planering och struktur i flera samtidigt pågående processer.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av ledningsstöd. Erfarenhet från högskolesektorn och kunskap inom det statliga avtalsområdet är starkt meriterande. Erfarenhet av internationell rekrytering inklusive frågor om uppehållstillstånd. Tidigare arbete i lönesystemet Primula, rekryteringssystemet Varbi samt andra datasystem som används vid Uppsala universitet är också meriterande
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid 100 %. Tillträde 2025-12-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Administrativ chef Patrik Armuand, Telefonnummer: 018-471 2532, e-post: mailto:patrik.armuand@geo.uu.se
, HR-samordnare Sofie Eriksson, Telefonnummer: 018-471 2560 mailto:sofie.eriksson@geo.uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 10 oktober 2025, UFV-PA 2025/2867.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
