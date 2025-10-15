HR-generalist till SiS Ungdomshem Fagared
Statens institutionsstyrelse / Administratörsjobb / Mölndal
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Fagared tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosociala problem, kriminalitet och missbruk. Vi har avdelningar i Lindome, i Öxnevalla och i GöteborgPubliceringsdatum2025-10-15Dina arbetsuppgifter
Vill du jobba i en nyckelfunktion och bidra till högre kvalitet i vår verksamhet? Då är rollen som HR-generalist inom SiS rätt jobb för dig. Vi på SiS Ungdomshem Fagared utökar nu vårt HR-team och söker ytterligare en HR-generalist.
Som HR-generalist på institutionen stöttar du institutionens chefer och medarbetare för att skapa förutsättningar för att de fullt ut ska kunna göra det de är allra bäst på. I rollen arbetar du operativt, självständigt och brett med hela HR-området, vilket innefattar; rekrytering, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering, kompetensutveckling, arbetsrätt (villkor, avtal) och fackliga förhandlingar. Vi söker en HR-generalist som brinner lite extra för områdena rekrytering och systematiskt arbetsmiljöarbete för att utveckla det arbetet hos oss. Du kommer att samarbeta med olika yrkesgrupper på institutionen, inom myndigheten men även med aktörer utanför myndigheten som t ex företagshälsovården. Vårt HR-team tillhör den administrativa enheten på institutionen som leds av en administrativ chef. I HR-teamet ingår utöver dig en till HR-generalist, en HR-administratör och två bemanningsplanerare. Vi jobbar alla nära varandra och hjälps åt inom alla HR-områden, varför även annat HR- och löneadministrativt arbete förekommer och vi ser gärna att du har erfarenhet och kunskap av arbete i olika personalsystem. Hos oss arbetar vi i Primula och Reachmee, för att nämna några system. Institutionen har tre enheter, en i Lindome, en i Öxnevalla och en i Göteborg, och HR-teamet stöttar alla tre enheterna varför resor mellan enheterna förekommer.
Som ny medarbetare på SiS kommer du att genomgå SiS grundutbildning. Kvalifikationer
För att klara arbetet på bästa sätt har vi följande krav:
• Akademisk utbildning om 180 hp inom Personal/HR eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig.
• Några års erfarenhet av brett operativt HR-arbete.
• Erfarenhet av arbete med chefsstöd i alla förekommande HR-frågor.
• Körkort B
Meriterande:
• Erfarenhet av HR-arbete i statlig myndighet.
• Goda kunskaper och erfarenhet i arbetsmiljölagstiftning, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering samt erfarenhet av att arbeta med dessa processer.
• Erfarenhet av att arbeta med kompetensbaserad rekrytering.
• Goda kunskaper och aktuell erfarenhet av arbetsrättslig rådgivning.
Vänligen bifoga examensbevis/utbildningsbevis som visar att du har en akademisk utbildning om minst 180 hp till din ansökan. Examensbevis utfärdat i annat land ska vara översatta och validerade i Sverige via Universitet- och högskolerådet (UHR).
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och för att lyckas i rollen så söker vi dig som är van att arbeta konsultativt och är trygg in din arbetsroll. Du tycker om att arbeta både självständigt såväl som tillsammans med kollegor. Vi ser att du är duktig på service och samarbete och att du drivs av att problemlösa och utveckla verksamheten framåt. Genom ditt arbetssätt skapar du förtroende hos de du möter utifrån din profession. Du har ett stort intresse av att hantera hela bredden av HR-frågor och har förmågan att planera, strukturera och prioritera bland arbetsuppgifter. Det är också viktigt att du har en god pedagogisk förmåga och kommunicerar på ett tydligt sätt utifrån målgrupp.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast söndagen den 2 november.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Administrativ chef
Helén Lundberg helen.lundberg@stat-inst.se 010-453 63 09 Jobbnummer
9557560