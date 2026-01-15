HR-generalist
Aneby kommun är en värderingsstyrd arbetsgivare som präglas av öppenhet, utveckling och ansvar. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats och en förebild inom offentlig sektor, där engagemang och stolthet genomsyrar verksamheten.
Hos oss arbetar vi tillsammans för att skapa trygghet, kvalitet och hållbar utveckling för invånare, brukare och medarbetare. Genom tillit, delaktighet och kontinuerligt lärande bygger vi en kultur där alla bidrar till att förverkliga kommunens uppdrag - idag och för framtiden.
Om HR hos oss
HR-funktionen är en strategisk partner i kommunens utveckling och består av en HR-chef och två HR-generalister. Vi arbetar tätt tillsammans och nära verksamheterna för att skapa den där arbetsplatsen med en kultur som vi alla vill vara en del av. Hos oss får du möjlighet att påverka och bidra till ett arbetsliv som gör skillnad för både medarbetare och invånare.
Då en av våra kollegor går vidare mot nya utmaningar, söker vi efter en ny kollega.
Som HR-generalist i Aneby kommun blir du en del av ett engagerat team som stöttar chefer och verksamheter i HR-frågor utifrån verksamhetens behov. Rollen är bred och varierad, med möjlighet att arbeta både operativt och strategiskt. Vi ser gärna att du har ett särskilt intresse för lönebildning, personalekonomi och utveckling av HR-system, men vi är öppna för att anpassa specialistområden utifrån din kompetens och dina ambitioner. Hos oss får du utrymme att växa och utvecklas i en miljö där samarbete och nytänkande värderas högt.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla Aneby kommun och har ett intresse för arbetsgivarfrågor och offentlig verksamhet. För att lyckas i rollen som HR-generalist söker vi dig som har förmågan att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt, självständigt och hållbart sätt. Du är trygg i din roll och vågar utmana etablerade arbetssätt med nya perspektiv på ett ödmjukt och lyhört sätt. Du trivs i mötet med människor och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du är kommunikativ och har lätt för att anpassa din kommunikation efter vad situationen kräver.
Utöver ovan, söker dig som har:
• Relevant högskoleutbildning inom HR, beteendevetenskap eller motsvarande.
• Yrkeslivserfarenhet inom HR, gärna i en likande roll.
• Goda digitala kunskaper, systemvana och erfarenhet av Office 365.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med att förbättra en organisations arbetsplatskultur.
Hos Aneby kommun erbjuds du mer än ett jobb - du blir en del av en arbetsplats som gör skillnad varje dag. Möjligheten att arbeta upp till 40 % på distans finns för dig som önskar det, vilket givetvis är frivilligt och kan planeras, förutsatt att arbetsuppgifter och arbetsmiljö inte påverkas negativt.
Vi tror att olikheter berikar vår verksamhet och bidrar till ett bättre samhälle. Vi ser därför gärna sökande med olika erfarenheter och perspektiv - tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats.
Vi ser fram emot din ansökan!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
HR-chef
Josefin Björlingson josefin.bjorlingson@aneby.se 0380-46297
