HR-controller till Försvarshögskolan
Försvarshögskolan / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarshögskolan i Stockholm
, Karlstad
eller i hela Sverige
Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.
Försvarshögskolan har en central HR-avdelning som har kontinuerlig kontakt med högskolans ledning och övriga enheter. Avdelningen arbetar både strategiskt och operativt inom områden som HR, lön, resor samt friskvård/hälsa och har idag tolv medarbetare. Arbetssättet präglas av gemenskap, öppenhet, professionalism och ett coachande samarbete. Vid avdelningen arbetar fyra HR-partners, två lönespecialister, en HR-controller, en militär bemannare, två hälsopedagoger och en HR-chef.Arbetsuppgifter
Som HR-controller kommer du ha en central roll och samarbeta tätt med HR-chef, HR-partners, lönespecialister, ekonomiavdelning och IT. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att driva lönebildnings- och lönekartläggningsprocesserna samt ta fram och analysera statistik och data som beslutsstöd för Försvarshögskolan. Du stödjer verksamheten med analyser och rapporter kring alla former av personalekonomi. I rollen ingår även att arbeta med projekt och ständiga förbättringar inom HR-området, där du bidrar till att utveckla och effektivisera HR-processer och system.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet som lönespecialist i systemet Primula
• Erfarenhet av att ha drivit lönebildnings- och lönekartläggningsfrågor
• Erfarenhet av att aktivt ha stöttat i lönerevisionsarbete
• Utvecklat administrativa processer och rutiner
• God kunskap i systemet Analyskraft
• Intresse av teknikutveckling
Meriterande är:
• Erfarenhet av implementering av HR-system.
Som person är du självgående och proaktiv. Vidare har du en god förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete samt samarbeta och kommunicera med andra inom och utanför HR-området. Du är analytisk och har hög integritet.
För att trivas hos oss behöver du vara en engagerad och närvarande individ som vill bidra till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala samarbetskultur och sociala sammanhållning. Det fallar sig naturligt för dig att dela med dig av din kunskap och bidra till att skapa en givande och god arbetsmiljö.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med en sex månaders provanställning.
En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär registerkontroll och i vissa fall säkerhetsintervju hos Säkerhetspolisen.
Anställningen kan också komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.Publiceringsdatum2026-03-10Tillträde
Enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.
Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - FHS/Förmåner/anställdSå ansöker du
Ansökan ska innehålla ett CV samt ett kort personligt brev och skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken "Logga in och sök jobbet" på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HR 36/2026. Din ansökan ska vara tillhanda senast 2026-03-25.
Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sätt lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.
Välkommen med din ansökan senast den 25 mars 2026!
För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskolan mejla till saco@fhs.se
, OFR/O@fhs.se
och OFR/S@fhs.se
.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarshögskolan
(org.nr 202100-4730) Kontakt
HR-chef
Monica Welmer monica.welmer@fhs.se +46 8-55342972 Jobbnummer
9788029