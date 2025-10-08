HR-chef till Rimaster Electrosystem AB
Unik Resurs I Sverige AB / Ekonomichefsjobb / Kinda Visa alla ekonomichefsjobb i Kinda
2025-10-08
, Ydre
, Tranås
, Eksjö
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unik Resurs I Sverige AB i Kinda
, Ydre
, Tranås
, Eksjö
, Boxholm
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad - på riktigt? Som HR-chef i Rimaster Electrosystem leder du HR-arbetet i koncernens största bolag i Sverige och blir en nyckelperson i en internationell industrigrupp i utveckling. Här är du nära produktionen i Rimforsa - mitt i verksamhetens puls - samtidigt som du är en aktiv del av Rimasters globala HR-team.
Detta är en roll för dig som vill kombinera operativt och taktiskt HR-arbete med strategiska inslag. Du rapporterar direkt till VD, har en självklar plats i ledningsgruppen och får ett tydligt mandat att påverka bolagets utveckling.
Rollen
Ditt uppdrag är att skapa struktur, driva utveckling och vara en partner för chefer och medarbetare i hela organisationen. Rollen innebär i dag en hel del administration och det är viktigt att du både kan och är villig att hantera det, men samtidigt, med bättre processer och systemstöd, bygga bort så mycket som möjligt av denna administration över tid.
Du leder ett mindre HR-team och arbetar brett med;
• Rekrytering, kompetensförsörjning och employer branding
• Arbetsmiljö, rehabilitering och partsrelationer
• Ledarutveckling och stöd till förstalinjens chefer
• Löneprocesser och avtalsfrågor
• Implementering och utveckling av HR-system
• Aktivt bidrag i koncernens globala HR-arbete och harmonisering av processer
Vem är du?
Vi söker en trygg, erfaren och relationsskapande HR-ledare med hög integritet och förmågan att bygga förtroende. Du har erfarenhet av att arbeta nära produktion och ledning, och du trivs i en roll där du både hanterar operativa frågor och tar ansvar för utveckling på strategisk nivå.
Skallkrav:
• Akademisk examen inom HR/personal- och arbetsliv eller motsvarande erfarenhet
• Dokumenterad erfarenhet av brett HR-arbete, både operativt och strategiskt
• Flerårig erfarenhet från HR-partner/HR-chef-roller, gärna i produktions- eller industrimiljö
• Erfarenhet av arbetsrätt och facklig samverkan
• Gedigen erfarenhet av arbete med och i HR-processer: rekrytering, arbetsmiljö, rehabilitering, löneprocesser inkl. lönekartläggning
• Erfarenhet av ledningsgruppsarbete
• God kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabiliteringsprocesser
• God ekonomisk förståelse för att se effektiviseringsvinster (t.ex. koppling HR-kostnader, lönehantering, budgetprocess)
• Förmåga att driva och utveckla HR-strategier i linje med verksamhetens mål
• God systemvana och HRM-erfarenhet
• Flytande svenska och engelska, i tal och skrift
Vad erbjuder vi? Hos Rimaster får du en roll som gör verklig skillnad. Det du gör - och inte gör - kommer att märkas i verksamheten - direkt eller över tid. Rimaster Electrosystem befinner sig i en spännande fas med stark utvecklingsvilja. Kulturen präglas av ansvar, mandat och en feedbackkultur som driver förbättringar framåt. Här möter du en arbetsplats där HR är en strategisk partner, och där du får möjlighet att kombinera det bästa av två världar: känslan av ett familjärt bolag och styrkan i en internationell koncern.
Om Rimaster Electrosystem
Rimaster Electrosystem är koncernens största bolag i Sverige med cirka 170 medarbetare i Rimforsa. De utvecklar och producerar avancerade elsystem, kablage och boxar/skåp för internationella kunder inom specialfordon. Deras produktion präglas av komplexitet, kvalitet och flexibilitet - alltid nära kundens behov. Hos Rimaster möter du en arbetsplats med starkt engagemang, korta beslutsvägar och en kultur som uppmuntrar ansvar och utveckling.
Ansök redan idag!
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Anastasia Almasidis, nås på 0790-91 48 64 eller på anastasia.almasidis@unikresurs.se
Jonas Henrikson, nås på 076-778 15 05 eller på jonas.henrikson@unikresurs.se
Väl mött!
Unik Resurs
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
Relaterade taggar: #LI-Onsite Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs i Sverige AB
(org.nr 556052-5833) Kontakt
Jonas Henrikson 076-7781505 Jobbnummer
9546713