HR-chef till Alvesta kommunkoncern
Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen 2026 / Ekonomichefsjobb / Alvesta Visa alla ekonomichefsjobb i Alvesta
2026-07-17
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I Alvesta kommun – med cirka 20 000 invånare i södra Sveriges mittpunkt – får du vara med och skapa framtidens hållbara samhälle. Här möts ett starkt näringsliv, högkvalitativ kommunal service och en attraktiv livsmiljö med både levande tätorter och naturnära landsbygd. Med goda kommunikationer via järnväg, flyg och väg är möjligheterna nära – oavsett om du vill utvecklas i din yrkesroll eller i livet.
Vi är cirka 2 000 medarbetare som varje dag arbetar för att göra skillnad. Vår värdegrund – delaktighet, engagemang och tillit – genomsyrar allt vi gör. Genom goda möten och öppen dialog skapar vi en arbetsplats där idéer får växa och där varje medarbetare blir sedd och uppskattad.
Hos oss får du arbeta i en organisation med korta beslutsvägar och ett tydligt fokus på hållbar utveckling i linje med FN:s Agenda 2030. Tillsammans bygger vi ett tryggt och attraktivt Alvesta – för invånare, företag och besökare.
Vill du vara med och forma framtidens arbetsgivare?
Som HR-chef i Alvesta kommunkoncern får du en nyckelroll i att utveckla vårt arbetsgivararbete i en organisation där människor, tillit och hållbart ledarskap står i centrum.
Vi söker dig som vill kombinera din gedigna HR-kompetens med ett starkt engagemang för att utveckla såväl människor som verksamheter. Du är en viktig partner till koncernledning och chefer i arbetet med förändringsledning med fokus på en hållbar kommun.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Som HR-chef har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och samordna kommunkoncernens HR-arbete. Du leder HR- och löneavdelningen med personal-, verksamhets- och budgetansvar och skapar förutsättningar för ett starkt, samarbetsinriktat och utvecklingsorienterat team där man stöttar varandra och delar kunskap. Genom ett tryggt och varmt ledarskap utvecklar du avdelningens arbetssätt men är även en viktig funktion för kommunledningsförvaltningens omställning för att möta förvaltningarnas och bolagens behov. HR chefen skapar förutsättningar för ett professionellt stöd till hela koncernen. Du arbetar nära verksamhet och beslutsfattare, din kompetens gör nytta varje dag.
Du är partner till chefer och VD:ar i frågor som rör arbetsgivarpolitik, arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarskap, kompetensförsörjning och organisations- och förändringsledning. Du omsätter verksamhetens behov till långsiktiga hållbara HR-insatser och driver utvecklingen av HR som en värdeskapande funktion.
Du samverkar nära chefer, fackliga organisationer och politisk ledning. Rollen innebär att skapa goda förutsättningar för dialog och samarbete mellan politik och tjänsteorganisation samt att bidra med välgrundade HR-perspektiv i frågor som påverkar kommunkoncernens utveckling i riktning mot vår vision. Du kommer även att leda förändrings- och utvecklingsarbete som stärker koncernens förmåga och effektivitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete och en bred kompetens inom HR-området. Du är trygg inom arbetsrätt och har en gedigen erfarenhet av att arbeta med ärenden där olika lagrum ska beaktas och balanseras. Du har en dokumenterad erfarenhet av fackliga förhandlingar, samverkan och arbetsgivarfrågor.
Du har förmåga att se helheten, omsätta strategier till konkret verkställighet och driva förändringsprocesser. Du bygger förtroende genom ditt sätt att kommunicera, samarbeta och skapa hållbara lösningar tillsammans med andra.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, ditt ledarskap, din förmåga att utveckla människor och ditt sätt att skapa engagemang genom omtanke, tydlighet och värderingar.
För att lyckas i rollen är du:
• En saklig, professionell och prestigelös ledare.
• Relationsskapande och skicklig på att bygga förtroende.
• Empatisk, lyhörd med stor förmåga till verkställighet.
• Van att hantera förhandlingar och komplexa dialoger och målkonflikter.
• Utvecklingsinriktad och intresserad av att utveckla HR funktionen till en modern och datadriven verksamhet som stödjer organisationens förändringsresa genom digitalisering och nya arbetssätt.Kvalifikationer
• Akademisk examen inom HR eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Flerårig erfarenhet av kvalificerat HR-arbete.
• Mycket goda kunskaper inom arbetsrätt, kollektivavtal och MBL
• Erfarenhet av förhandlingar och samverkan med fackliga organisationer.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
• B-körkort är ett krav.
Tidigare erfarenhet av chefsuppdrag, förändrings- och utvecklingsarbete samt erfarenhet av att arbeta inom politiskt styrda organisationer är meriterande.
Säkerhetsprövning kan komma att ske inför anställning.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
I samband med rekryteringen kan registerkontroll komma att genomföras enligt gällande rutiner och lagstiftning.
Vi undanber oss alla annonsförsäljare och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336754/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta Kommun
(org.nr 212000-0639)
342 80 ALVESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alvesta kommun, Kommunledningsförvaltningen 2026 Kontakt
Facklig företrädare nås via Alvesta kommuns Kontaktcenter +4647215000 Jobbnummer
10005057