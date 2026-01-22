HR-chef Socialförvaltningen
Ett viktigt uppdrag - på riktigt.
Vill du arbeta med HR där det verkligen spelar roll?Där arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering, samverkan och ledarskap inte är teorier - utan vardag.Där du både får vara med och sätta riktning och finnas nära när det är svårt, komplext och viktigt.
Socialförvaltningen i Luleå kommun söker nu en HR-chef som vill leda och utveckla HR-verksamheten i en samhällsviktig och människonära verksamhet.
Om arbetsplatsen
Socialförvaltningen verkar inom ett brett och lagstyrt uppdrag som utgår från nationell lagstiftning och politiska mål, som rör människor i olika livssituationer - från förebyggande arbete till mer omfattande insatser. Det är en bred och komplex verksamhet - där medarbetare, chefer och arbetsmiljö är helt avgörande för kvaliteten i det vi gör.
HR har därför en central roll. HR-verksamheten stöttar chefer och organisation i frågor som rör rekrytering, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, rehabilitering, arbetsrätt och samverkan. Ett väl fungerande HR-arbete är en förutsättning för att chefer ska kunna ta sitt arbetsgivaransvar och för att förvaltningen långsiktigt ska kunna attrahera, utveckla och behålla medarbetare.
Som HR-chef är du en del av förvaltningsledningen och leder HR-enheten. Du har ett nyckeluppdrag i att både utveckla HR:s arbetssätt och säkerställa ett stabilt, rättssäkert och verksamhetsnära HR-stöd i vardagen.Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Som HR-chef i socialförvaltningen arbetar du både strategiskt och nära verksamheten.
Du leder och organiserar HR-verksamheten och har ansvar för HR-enheten och dess medarbetare. Du är strategisk partner till socialdirektör och förvaltningsledning i arbetsgivar- och organisationsfrågor och säkerställer att chefer får ett ändamålsenligt och verksamhetsnära HR-stöd genom HR-enheten.
I uppdraget ingår bland annat att:
• leda, stötta och utveckla HR-medarbetarna i deras arbete mot chefer och verksamhet
• säkerställa att HR-stödet håller hög kvalitet och är rättssäkert, till exempel inom arbetsrätt, rehabilitering, arbetsmiljö och andra arbetsgivarfrågor
• vara ett nära och tryggt stöd till HR-medarbetare även i komplexa och krävande ärenden
• leda arbetet med kompetensförsörjning - från analys och strategi till genomförande och uppföljning
• utveckla HR:s arbetssätt, roller och processer så att HR i ökad grad bidrar till verksamhetsutveckling
• skapa balans mellan stabil HR-leverans i vardagen och långsiktig utveckling
• bidra aktivt i Luleå kommuns gemensamma HR-ledning
• skapa goda förutsättningar för samverkan och goda relationer med fackliga parter.
Kort sagt: du bygger struktur, driver utveckling - och finns nära när HR verkligen behövs.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• akademisk utbildning inom HR, personalvetenskap, beteendevetenskap, juridik eller annat relevant område
• mycket goda kunskaper inom arbetsrätt
• mycket goda kunskaper inom arbetsmiljö, samverkan och arbetsgivarfrågor
• flerårig erfarenhet av kvalificerat HR-arbete
• erfarenhet av att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning, organisations- och verksamhetsutveckling, förändringsledning och arbetsgivarfrågor i komplex organisation
• god förståelse för styrning, uppföljning och arbete i större organisationer
• förmåga att omsätta strategier, mål och uppdrag till praktiskt genomförande.
Det är meriterande om du har chefserfarenhet och/eller erfarenhet från politiskt styrd organisation.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är analytisk, kreativ, stabil och samarbetsorienterad. Du behöver vara trygg i arbetsgivarfrågor, tycka om att arbeta nära andra och samtidigt ha förmåga att driva utveckling över tid. Övrig information
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
