2026-04-27
Vargön Alloys AB är en av Europas största tillverkare av ferrokrom och har cirka 230 anställda. Företaget är vackert beläget vid Göta Älv i Vänersborgs kommun och är en del av CoreX Holding. Vår produkt, ferrokrom, är en legering som ger stålet hårdhet och motståndskraft mot korrosion.
Vår vision är att vara den mest föredragna leverantören av hållbart ferrokrom som skapar mervärde för tillverkare av rostfritt stål och specialstål. Våra kärnvärden är Samarbete, Engagemang, Stolthet, Öppenhet & Respekt.
HR-chef till Vargön Alloys AB
Nu har du chansen att leda ett engagerat och kompetent HR-team bestående av en HR-generalist, en HR-administratör, två lönehandläggare och en arbetsmiljösamordnare. Tillsammans arbetar ni mot gemensamma mål och bidrar till att utveckla en attraktiv arbetsgivare, stärka ledarskapet och skapa en effektiv verksamhet.
Dina ansvarsområden
I din roll rapporterar du till VD på plats i Vargön samt till HR-direktör för Corex Holding. Du är en del av företagets ledningsgrupp och leder HR-arbetet på både strategisk och operativ nivå. Du är ett nära stöd till chefer i organisationen och arbetar med frågor inom bland annat arbetsrätt och förhandlingar, lönehantering och löneöversyn, arbetsmiljö samt chefs- och kompetensförsörjning. Du säkerställer att HR-årshjulet följs och efterlevs, samt driver utvecklingsprojekt kopplat till ditt område.
Vem vi söker
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och har en god förmåga att samarbeta och bygga långsiktiga relationer. Du förstår verksamhetens behov och kan omsätta dessa till konkreta strategier och aktiviteter. Du är trygg i ditt ledarskap, vågar fatta beslut och driver frågor framåt med både handlingskraft och uthållighet. Du är tydlig, strukturerad och närvarande i ditt ledarskap, och bidrar till att bevara och vidareutveckla den goda arbetsmiljön och lagandan.
Vi ser att du har:
Flerårig erfarenhet av brett HR-arbete och goda kunskaper inom kollektivavtal, arbetsrätt och fackliga förhandlingar, gärna från privat sektor
Erfarenhet av att ha arbetat i en ledande HR-roll, gärna i en industriell kontext
Relevant akademisk utbildning
Mycket god kunskap i arbetsrätt, kollektivavtal och fackliga förhandlingar
Flytande svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från en internationell miljö
Erfarenhet från en verksamhet som bedrivs dygnet runt, årets alla dagar
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att skapa engagemang i de frågor du ansvarar för.
Sök gärna omgående då vi har urval löpande och anställningen kan komma att tillsättas innan slutdatum.
Vargön Alloys erbjuder en arbetsplats med stolta och engagerade medarbetare. Vi är en arbetsplats med stort fokus på våra medarbetares hälsa med bland annat ett friskvårdsbidrag på 3 500 kr/år, ett gym samt en simbassäng inne på området. Här finns också en lunchrestaurang där vi som arbetsgivare subventionerar en del av lunchkostnaden.
Vargön Alloys arbetar aktivt med en säker arbetsmiljö. Tjänsten ställer krav på stort säkerhetstänk. Vargön Alloys har riktlinjer för en säker och drogfri arbetsmiljö. Som ett led i detta utför vi alkohol- och drogtester inför anställningen samt slumpmässigt under året.
Välkommen med din ansökan!
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vargön Alloys AB
(org.nr 556017-2925), http://www.vargonalloys.se/
Vargön 110 (visa karta
)
468 80 VARGÖN Arbetsplats
Kontakt
Anders Lehman 0521-277300
9876386