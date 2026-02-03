HR-chef
2026-02-03
Som medarbetare på Domstolsverket har du möjlighet att aktivt bidra till utvecklingen inom hela Sveriges Domstolar, som utgörs av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med omkring 7 600 medarbetare. På Domstolsverket arbetar cirka 400 medarbetare med att utveckla och stödja Sveriges Domstolar och huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Vår verksamhet genomsyras av ett tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap. Vi arbetar för en jämställd arbetsplats och erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en trivsam och modern miljö.
Sveriges Domstolar är i en aktiv utvecklingsfas, med ökat oberoende från regeringen, AI-transformation, utmaningar gällande kompetensförsörjningen av domare och ökade krav på säkerhet.
HR behöver möta och leda de viktiga utmaningarna inom våra områden som en förändrad HR-roll, ökade krav och förväntningar från våra kunder och medarbetare och beteendeförändringen kopplat till AI.
Vi söker nu dig som vill vara med och leda denna utvecklingsresa, som HR-chef driva och utveckla Domstolsverkets arbetsgivarenhet, där ett stort ansvar finns för processerna inom kompetensförsörjning och ge stöd till våra drygt 80 domstolar.
Om jobbet
Vi erbjuder en möjlighet att leda det viktiga arbetet i att utveckla våra HR-processer och arbetsgivarenhetens arbetssätt för att möta framtida utmaningar. Tillsammans arbetar vi tvärfunktionellt över enhetsgränserna och i HR:s ledningsgrupp. Vi är en kunskapsintensiv miljö som präglas av hög tilltro till våra medarbetare, där varje medarbetare förväntas ta ett stort ansvar för sitt område.
Ditt uppdrag
Du ansvarar för att leda, driva, utveckla och ge stöd i HR-frågor gentemot domstolarna. Enheten har ett stort operativt basuppdrag med fokus på att ge rätt stöd till varje domstol utifrån skiftande behov. Därutöver har enheten en central funktion i det strategiska utvecklingsarbetet och driver ständiga förbättringar och vidareutvecklar effektiva och ändamålsenliga processer. Arbetsgivarenheten består idag av 12 medarbetare. Du leder enhetens verksamhet i enlighet med de strategier och mål som ställs upp. Du har ett arbetsgivaransvar för medarbetarna och ett budgetansvar inom enhetens område. Exempel på enhetens ansvar är notarierekrytering, anställningsvillkor, arbetsrättsliga frågor, ledarskap, arbetsmiljö och domstolsstöd.
Du kommer att vara direkt underställd HR-direktören och ingår i HR-avdelningens ledningsgrupp, där du tillsammans med dina chefskollegor tar helhetsansvar för HR:s ansvarsområde.
Vem är du?
För att lyckas i rollen är du en trygg ledare med ett coachande förhållningssätt. Du har god helhetssyn då arbetet innebär samordning och hänsynstagande till frågor och synsätt inom hela organisationen. Du har ett tydligt utvecklingsfokus med en förmåga att navigera i komplexa arbetsgivarfrågor. Samtidigt är du en naturlig relationsskapare som leder med tillit och skapar psykologisk trygghet runt omkring dig.
Du är tydlig, leder med omdöme och ett starkt kundfokus mot Sveriges Domstolar. Vidare har du:
• Akademisk utbildning (minst 180p), exempelvis inom HR eller juridik, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet som chef och ledare.
• Minst 5 års erfarenhet av brett och kvalificerat arbete med HR-frågor, både operativt och strategiskt, samt goda kunskaper inom det arbetsrättsliga området.
• Erfarenhet av såväl strategiskt som operativt arbete med lednings- och styrningsfrågor samt utvecklingen av sådana frågor.
• Erfarenhet av större organisationer, troligen inom offentlig sektor, gärna statlig.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vilka är vi?
Vi är en arbetsplats med kunniga och engagerade medarbetare som tillsammans driver utveckling och ger löpande stöd och service till Sveriges cirka 80 domstolar. Genom vårt arbete stöttar vi den demokratiska grunden, och det vi gör är viktigt - för din och allas rättssäkerhet!
HR-avdelningen på Domstolsverket består av 90 personer som arbetar med att skapa förutsättningar för Sveriges Domstolars medarbetare på drygt 80 domstolar runt om i landet. På avdelningen finns sex enheter, arbetsgivarenheten, system- och statistikenheten, förhandlingsenheten, enheten för lärande, löneenheten och förstärkningsstyrkan.
Vill du veta mer om Sveriges Domstolar och Domstolsverket? På sidan "Att jobba i Sveriges Domstolar (https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/)"
kan du läsa och se filmer om hur det är att arbeta hos oss.
Anställningen är tillsvidare, i en grundanställning med ett fyraårigt chefsförordnande. Provanställning kan komma att tillämpas.
Placeringsort Jönköping. Arbetet innebär en del resor.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Några av våra befattningar kräver säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas. Detta innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) i förekommande fall kommer att genomföras. Om det är aktuellt för den anställning du sökt så kommer du att få mer information kring det i ett senare skede.
Varmt välkommen att utvecklas tillsammans med oss!
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
