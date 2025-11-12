HR-assistent extrajobb
Future People AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Future People AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Täby
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi på Future People söker en HR-assistent till vår kund i centrala Stockholm. Som konsult hos oss får du möjlighet till ett spännande uppdrag hos en av våra kunder samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på ditt uppdrag. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega.
Ta nästa steg i karriären och utvecklas tillsammans med oss!
Vi söker dig som vill ta nästa steg inom HR och få praktisk erfarenhet i en spännande och internationell miljö. I rollen som HR-assistent kommer du att stötta det dagliga HR-arbetet och bistå chefer och medarbetare i frågor som rör hela HR-processen.
Om rollen
Du blir en del av ett mindre HR-team med två seniora kollegor, där du får möjlighet att utvecklas och delta i olika utvecklingsprojekt. Arbetet innebär att hantera administrativa uppgifter, arbeta i olika HR-system och bidra till struktur och kvalitet i HR-processerna. Rollen kräver en person som är självständig, nyfiken och noggrann med ett öppet och lösningsorienterat förhållningssätt.
Dina arbetsuppgifter
Stödja chefer och medarbetare i HR-relaterade frågor
Hantera administrativa uppgifter och arbeta i HR-system
Delta i utvecklingsprojekt och bidra till effektivisering av processer
Säkerställa korrekt hantering av personaldata och dokumentation
Kvalifikationer
Studerar personal- och arbetslivsfrågor eller motsvarande relevant universitetsutbildning
Har läst 2-3 terminer och är tillgänglig 2-3 hela dagar i veckan (flexibilitet under tentaperioder)
Kan arbeta på plats i Solna, Arenastaden
Har tidigare arbetslivserfarenhet, gärna inom service
Har intresse för AI, digitalisering och effektivisering
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och strukturerad. Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du kommunicerar tydligt och professionellt och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Vi erbjuder
Praktisk HR-erfarenhet i en stor internationell organisation
Möjlighet att växa i en stimulerande och utvecklande miljö
Stöd och mentorskap från erfarna kollegor
Trevlig arbetsmiljö med sociala aktiviteter och engagerade kollegor
Som person är du prestigelös, engagerad och har ett starkt driv. Du är utåtriktad, förtroendeingivande och tydlig i din kommunikation. Du har en god samarbetsförmåga och tar gärna egna initiativ.
För oss är det viktigt att varje kandidat ska få en positiv upplevelse hos oss och vi håller dig uppdaterad under hela processen. Du behöver aldrig undra vad som händer och hur just du ligger till i rekryteringsprocessen.
Du kommer att vara anställd av Future People och arbeta som konsult hos vår spännande kund.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Plats: Solna Omfattning: Deltid, 2-3 dagar per vecka (heltid under sommarperioder) Start: Omgående Anställningsform: Konsultuppdrag till 31 augusti 2026, med möjlighet till förlängning Sista ansökningsdagen: 13/11-2025
Du söker tjänsten på futurepeople.se
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-mail med anledning av GDPR. Har du frågor om rollen eller undrar hur processen ser ut framöver får du gärna kontakta oss. Vi som arbetar med processen på detta uppdrag är Therese Lönnberg, du når mig på therese.lonnberg@futurepeople.se
och Liv Hedström, liv.hedstrom@futurepeople.se
. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen till oss på Future People! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Future People AB
(org.nr 559389-7274), http://www.futurepeople.se Arbetsplats
Future People Kontakt
Therese therese.lonnberg@futurepeople.se Jobbnummer
9600285