HR-assistent
Fastighets Ab Balder / Administratörsjobb / Göteborg
2026-03-20
Vi är inte som andra fastighetsbolag. Vi är Balder. Mycket av det vi gör är väldigt konkret och synligt. Vi bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter att bo i, att arbeta i och att umgås i. Men för att vi ska kunna göra det behöver vi se till att allting fungerar även bakom kulisserna.
Vi söker en HR-assistent till vår HR avdelning i Göteborg som vill arbeta brett med administrativa och operativa HR-frågor i en varierad roll.
Om rollen Som HR-assistent stöttar du verksamheten i det dagliga HR-arbetet och bidrar till effektiva processer inom personaladministration, lön och system. I rollen kommer du att arbeta med administrativt stöd inom HR och personalfrågor. Du hanterar lönerelaterade ärenden och avstämningar samt arbetar löpande i HR-system där du uppdaterar och säkerställer korrekt personaldata.
Du har även kontakt med myndigheter och externa parter, såsom Försäkringskassan och försäkringsbolag. Rollen innefattar vidare rapportering, uppföljning och viss fakturahantering, samt ansvar för HR-mail och övriga administrativa uppgifter.
Kvalifikationer Vi söker dig som har gymnasial utbildning och god administrativ förmåga. Du är van att arbeta i olika system och har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
För att trivas i rollen är du strukturerad och noggrann i ditt arbete. Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och tar ansvar för dina uppgifter. Vidare är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade arbetsuppgifter.
Ansökan. Låter detta som en tjänst för dig? Skicka då in din ansökan redan idag eftersom vi arbetar med löpande urval. Tjänsten är en tillsvidareanställning, och vi tillämpar sex månaders provanställning. Placeringsort: Göteborg, arbete på plats fem dagar i veckan. Om du vill veta mer om rollen kan du kontakta rekryterare Matina Khosravian via matina.khosravian@balder.se
När du har skickat in din ansökan kommer du få ett mejl med en länk till våra rekryteringstester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten. Vi önskar inget personligt brev, däremot att du svarar på våra urvalsfrågor och video.
Hjärtligt välkommen att bli en del av oss och en bransch som är full av möjligheter!
