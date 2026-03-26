HR-ansvarig (Vikariat)
2026-03-26
Vill du ha en bred och utvecklande HR-roll där du får arbeta både operativt och strategiskt, och samtidigt vara med och bygga struktur, kultur och arbetssätt i ett växande bolag?
Nu söker vi en HR-ansvarig för ett längre vikariat där du får en central roll i organisationen och ett helhetsansvar för HR-arbetet.Publiceringsdatum2026-03-26Om företaget
Vi älskar konfektyr, snacks och dryck, och kanske är det just den passionen som har gjort Privab till valet för aktörer inom både servicehandel och dagligvaruhandel. Från rikstäckande kedjor till den lilla kiosken runt hörnet väljer många oss för helheten: sortimentet, smidigheten och den personliga servicen.
Privab är idag en av branschens snabbast växande aktörer med en omsättning på cirka 2 miljarder kronor och en rikstäckande distribution. Vårt lager rymmer det mesta man kan önska inom konfektyr, drycker och snacks - levererat snabbt och effektivt dit det behövs.
Men siffror och fakta säger inte allt. Det som verkligen utmärker oss märker man i kontakten med oss: engagemanget, bemötandet och känslan av att saker bara fungerar.
Om rollen
Som HR-ansvarig har du ett övergripande ansvar för att driva och utveckla HR-arbetet under vikariatet, både operativt och strategiskt.
Du fungerar som ett nära stöd till chefer i hela organisationen och har en viktig roll i att säkerställa att HR-processer, arbetssätt och rutiner fungerar effektivt och affärsnära.
I och med att du ingår i ledningsgruppen bidrar du också aktivt till det strategiska arbetet och verksamhetens långsiktiga utveckling, där HR-perspektivet är en viktig del av affärsbeslut och prioriteringar.
Rollen är bred och innebär stort eget ansvar. Det är en roll där du förväntas vara flexibel och kunna prioritera mellan olika frågor utifrån verksamhetens behov, samtidigt som du bidrar till att utveckla struktur, kultur och arbetssätt i bolaget.
Dina ansvarsområden inkluderar bland annat:
Stötta chefer i personalfrågor, arbetsrätt, rehabilitering och svårare samtal
Vara kontaktperson gentemot fackliga organisationer och hantera samverkan och förhandlingar
Ansvara för rekryteringsprocesser och bidra till att stärka arbetsgivarvarumärket
Arbeta med och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet
Säkerställa struktur för medarbetarprocesser såsom medarbetarsamtal
Utveckla och kvalitetssäkra HR-processer, policys och personalhandbok
Arbeta med HR-system och bidra till effektiva arbetssätt
Samordna arbetet med lönerevision och säkerställa att löneprocesser följer avtal
Följa upp nyckeltal såsom sjukfrånvaro och personalomsättning
Driva utvecklingsprojekt inom HR och bidra till verksamhetens långsiktiga utveckling
Vi söker dig som
Har eftergymnasial utbildning inom HR
Har cirka 1-2 års erfarenhet inom HR arbete
Har grundläggande kunskap inom arbetsrätt och HR-processer
Är strukturerad, självgående och flexibel i ditt arbetssätt
Har god kommunikativ förmåga och lätt för att skapa förtroende
Trivs i en bred roll där du får kombinera operativt arbete med utveckling
Vi erbjuder
En central och utvecklande roll med stort ansvar
Möjlighet att utvecklas inom HR
Nära samarbete med ledning och verksamhet
En arbetsplats präglad av engagemang och samarbeteÖvrig information
Tjänsten är ett vikariat på cirka 1 år med start enligt överenskommelse.Så ansöker du
Urval sker löpande, vänta därför inte med din ansökan.
Vi ser fram emot att välkomna vår nästa kollega till Privab!
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Skicka CV och personligt brev till mejlen nedan
E-post: rekrytering@privab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""HR26" i ämnesfältet". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Privab AB
(org.nr 556328-2879), https://www.privab.se/
Tryckerigatan 1 (visa karta
)
571 34 NÄSSJÖ
