HR-ansvarig
2025-10-09
HR-ansvarig till Abstracta - vill du vara med och forma framtidens arbetsplats?
Abstracta - We create better soundscapes!
Abstracta är ett svenskt akustikföretag med hjärtat i Småland och en lång erfarenhet inom inredningsakustik. Produktion och produktutveckling sker i vår egen fabrik i Lammhult. Som marknadsledare i Norden strävar vi alltid efter att hitta innovativa, hållbara lösningar för att hjälpa våra kunder att skapa bättre arbetsmiljöer för ökad produktivitet. Abstracta har varit verksamma sedan 1972 och befinner sig nu i en expansiv fas på såväl den skandinaviska som globala marknaden. Företaget ingår i det börsnoterade bolaget Lammhults Design Group.
Till vårt kontor i Lammhult söker vi nu en HR-ansvarig som vill utveckla och driva ett strukturerat och verksamhetsnära HR-arbete. Hos oss får du en operativ roll med helhetsansvar för HR-arbetet, där du arbetar nära både chefer och verksamheten.
Som HR-ansvarig blir du nyckelspelaren i vårt HR-arbete - med ansvar för att driva och utveckla processer inom hela HR-cykeln: attrahera, rekrytera, utveckla, belöna och avveckla. Du arbetar i nära samverkan med våra chefer, ledning och fackliga parter och får stort handlingsutrymme i en roll där din operativa skicklighet verkligen kommer till sin rätt.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Som HR-ansvarig har du det övergripande ansvaret för att HR-processerna fungerar effektivt, är kvalitetssäkrade och stödjer företagets mål och värdegrund. Du arbetar nära cheferna och är ett viktigt operativt stöd i frågor som rör arbetsmiljö, rehabilitering, kompetensutveckling samt arbetsrätt och facklig samverkan.
En viktig del av rollen är att följa upp HR-relaterade nyckeltal, identifiera förbättringsområden och driva relevanta utvecklingsinitiativ. Du ansvarar också för att säkerställa att HR-arbetet bidrar till verksamhetens behov både på kort och lång sikt - alltid med affären och medarbetarna i fokus.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Förmåga att bygga förtroendefulla relationer med både chefer och medarbetare
Ett lösningsfokuserat och prestigelöst arbetssätt
Helhetsperspektiv och en vilja att agera långsiktigt
Engagemang för att skapa en positiv arbetsmiljö
Ett driv att initiera förbättringar och utveckla befintliga processer
Intresse för att kombinera operativt arbete med strategisk utveckling
Ett strukturerat och proaktivt arbetssätt med hög grad av självständighet
God kommunikativ förmåga, lyhördhet och hög personlig integritet
Högskoleutbildning inom HR eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Minst 5 års erfarenhet av brett HR-arbete, gärna inom tillverkande industri
Trygg i arbetsrättsliga frågor och kunnig inom kollektivavtal
Van att arbeta nära chefer i en operativ roll
Flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
B-körkort
Vad vi erbjuder:
Vi erbjuder dig en bred, operativ roll där du får stort förtroende i ditt dagliga arbete. Du ges möjlighet att påverka och utveckla HR-arbetet i hela organisationen. Du välkomnas till ett företag där värderingarna Engagemang, Glädje och Omtanke genomsyrar vår vardag på alla nivåer.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig. Varmt välkommen med din ansökan!
Din ansökan:
Detta är en direktanställning hos Abstracta AB som i denna rekrytering valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se.
Vi arbetar med löpande urval så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och kontaktar dig via mejl eller telefon för återkoppling. För kandidater som, utifrån matchning med tjänstens kravprofil, går vidare till kommande steg ingår tester, intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter:
Pamie Berglund Moe, 070-428 63 87, pamie.berglundmoe@onepartnergroup.se
Anna Fransson, 070-149 70 60, anna.fransson@onepartnergroup.se
