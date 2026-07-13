HR-administratör Talent Development & Learning - vikariat
Lidl Sverige Kommanditbolag / Administratörsjobb / Järfälla Visa alla administratörsjobb i Järfälla
2026-07-13
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Företagsbeskrivning:
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Arbetsbeskrivning: Jobbpitch Söker du ett utvecklande extrajobb på 20 % vid sidan av studier eller ett annat uppdrag? Vi söker nu en ny kollega till teamet Talent Development & Learning! Är du en kommunikativ, noggrann och serviceinriktad lagspelare kan det här vara helt rätt utmaning för dig.
Din roll Som vår nya HR-administratör blir du en viktig stöttepelare i arbetet med att utveckla våra medarbetare. Tillsammans med resten av teamet stöttar du med att följa upp och säkra kvaliteten på våra introduktioner och utbildningar. Du fungerar som en viktig länk ut i verksamheten genom att sammanställa och rapportera data som ger organisationen bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Dina dagar hos oss kommer fyllas med uppgifter som att:
följa upp våra processer inom utbildning, Onboarding och Talent Management,
hantera bokningar och deltagarlistor för interna och externa utbildningar,
följa upp deltagande och utvärderingar av utbildningar samt rapportering
löpande stötta teamet i systemadministration i SuccessFactors Learning samt arbete i Excel och Google Sheets/Slides,
vägleda chefer och medarbetare samt besvara inkomna frågor till teamet.
Din profil
Vi söker dig som studerar HR eller har motsvarande arbetslivserfarenhet inom administration. Du har dator- och systemvana och goda kunskaper i Excel och Google Sheets/Slides, där det är meriterande om du har fördjupad kunskap inom exempelvis makron. Vi ser det även som mycket positivt om du har arbetat med något Learning Management-system eller med utbildningsadministration.
Vidare så tror vi att du:
motiveras av administrativt arbete och har en god förmåga att prioritera och organisera dina arbetsuppgifter,
är noggrann, strukturerad och trivs med att arbeta självständigt för att följa satta koncept och processer,
har en hög servicekänsla och är lyhörd i ditt bemötande av chefer och medarbetare,
är en skicklig kommunikatör på svenska och engelska, i såväl tal som skrift,
är prestigelös och trivs med att vara en del av ett team där man hjälps åt för att nå gemensamma mål.
Vi erbjuder
För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs - på alla sätt. Vi erbjuder därför ett arbete i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap. Eftersom vi växer, kan du växa. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. På samma plats, eller någon annanstans. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar.
Du blir del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt. Ibland hittar du oss på vårt toppmoderna huvudkontor, där vi har tillgång till gym och härligt rabatterade priser i restaurangen. Men givetvis är vi också en flexibel arbetsplats med möjlighet till hybridarbete. Du får allt från friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg och medarbetarrabatt i våra butiker till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension. Vi möjliggör en rättvis lönesättning inom företaget genom ett icke-diskriminerande lönesystem. Vid fackliga frågor kontakta Unionens lokala fackklubb via e-postadressen unionenklubb_hk@lidl.se
.
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Vår rekryteringsprocess består av urvalstester, telefonintervju, personlig intervju och referenstagning. Hör av dig till oss om du har ett särskilt behov av anpassning när det kommer till urvalstesterna.
Tjänsten är ett vikariat på 20% med start snarast möjligt till och med den 31 december 2026, med eventuell möjlighet till förlängning.Denna rekrytering sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast, dock senast den 30 juli 2026.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekryteringsteamet på mail: jobbhk@lidl.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om oss på Lidl På Lidl händer det grejer precis hela tiden. Mellan doften av krispiga croissanter och ljudet av veckans kampanj som rullar ut i hyllorna finns en energi som smittar av sig. Vårt hemliga recept? Team Lidl – alla vi som hjälps åt för att allt ska klaffa. Hela vägen från lagergolven till butikshyllorna och kontoren. För oss är det lika självklart att vi levererar högsta kvalitet till branschens bästa pris som att ge dig ett tryggt jobb med schyssta förmåner och utrymme att utvecklas. Att vi är certifierade Top Employer och Karriärföretag är kvittot på att vi menar allvar. Ett jobb som lönar sig helt enkelt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "713254-44310142". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidl Sverige Kommanditbolag
, https://jobb.lidl.se/
177 45 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Lidl Sverige KB Jobbnummer
10001260