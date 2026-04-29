HR-administratör sökes!
2026-04-29
Vill du ha en central roll där du får kombinera struktur, service och samarbete i en internationell miljö? Trivs du med att vara spindeln i nätet inom HR-administration och ha många kontaktytor i vardagen? Då kan det här vara nästa steg för dig.Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en HR-administratör till vår kund, ett läroverk med fokus på ingenjörsvetenskap, arkitektur, teknik och naturvetenskap. Verksamheten präglas av nära samarbete med näringsliv och samhälle samt en stark betoning på innovation, forskning och hållbar utveckling. Du utgår från kontoret beläget i Göteborg.Arbetsuppgifter
Rollen innebär att samordna arbete som rör HR-administration på institutionen. Arbetsuppgifterna utförs i dialog med ledning, projektledare, HR-partner, kollegor och administrativ chef.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera anställningsärenden i Primula - nyanställningar, förlängningar, uppsägningar, uppdragstillägg, befordringar, ändringar och avslut av anställningar alla kategorier
Vara huvudansvarig PDB-registrator - säkerställa personalens/gästers CID och access
Hantera migrationsfrågor kopplat till anställning och gästforskares besök
Förbereda och hantera nycklar, passerkort och information för personal och gäster
Anmäla försäkring till gäster
Diarieföra avtal mm i Public 360
Administrera forskarbostäder i samarbete med ISMO
Vara delaktig i pre- och onboarding av nyanställda
Stödja anställda och gäster i anställnings- och HR-administrativa frågor
Informera verksamhetsstödet om förändringar i personalstyrkan
Utveckla det HR-administrativa området tillsammans med övriga fyra HR-administratörer med stöd av en HR-partner för institutionen
Dina egenskaper
Vi söker dig som har en god förmåga att samarbeta i grupp tillsammans med andra HR-administratörer och HR-partner, och som trivs i en akademisk och internationell miljö. Du har en hög social kompetens, är lyhörd i ditt bemötande och visar respekt i dina kontakter med andra. Samtidigt bidrar du aktivt till en inkluderande arbetsplats där mångfald värdesätts och där alla känner sig välkomna.
Är det dig vi söker? Varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
2 års erfarenhet av HR administration
God svenska och engelska i tal och skrift
Ska klara av att strukturera upp sitt arbete självständigt
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med HR frågor inom akademisk miljö
Haft minst ett uppdrag inom HR administration av ej strategisk karaktär, de senaste 12 månaderna på 6 månader eller mer
Relevant utbildning inom HR administration (Ej med inriktning på att bli en HR chef och strateg inom HR området)
Du är insatt i grundläggande arbetsrättTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2027-01-31, med semester från 2026-07-10 och 4 veckor framåt. Start senast 2026-06-22.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35806 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35806".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
http://www.perido.se
9883718