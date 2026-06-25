HR-administratör
Västra Götalandsregionen / Ekonomiassistentjobb / Göteborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Göteborg
2026-06-25
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Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus –
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Vill du arbeta i en administrativ roll där du får bidra till att HR-processer fungerar smidigt och effektivt? Trivs du med struktur, service och samarbete? Kanske är du i början av din HR-karriär och söker en roll där du får möjlighet att utvecklas och bygga värdefull erfarenhet inom HR? Då kan detta vara rollen för dig.
Om rollen
Som HR-administratör blir du en del av Stab HR och kommunikation. Här arbetar HR-specialister, HR-strateger, HR-administratörer, HR-controller och kommunikatörer tillsammans för att ge verksamheten ett professionellt stöd. Vi finns geografiskt placerade på våra fyra sjukhus, men arbetar som ett sammansvetsat team där samarbete, kunskapsutbyte och hjälpsamhet är en naturlig del av vardagen.Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
I rollen är du ett viktigt administrativt stöd till HR-staben och bidrar till att våra processer fungerar effektivt och rättssäkert. Du har även kontakt med chefer och medarbetare i verksamheten och stöttar i olika HR-relaterade frågor.
Exempel på arbetsuppgifter:
Administrera och stötta arbetet kring annonsering och rekrytering
Samordna och administrera utbildningar som HR-staben ansvarar för
Hantera beställningar inom HR-området
Arbeta med diarieföring, dokumenthantering och arkivering
Ge administrativt stöd till HR-stabens medarbetare
Arbeta med LAS-hantering
Skriva protokoll, nyhetsbrev och annat informationsmaterial
Hantera övriga förekommande administrativa arbetsuppgifter
Hjälpa till med uppgifter inom de olika HR processerna
Vi söker dig som
Är serviceinriktad, strukturerad och trivs med att ge stöd till andra. Du arbetar noggrant, tar ansvar för dina uppgifter och har lätt för att prioritera när tempot varierar. Med ett professionellt och förtroendeingivande bemötande bygger du goda relationer och är lyhörd för verksamhetens och kollegornas behov. Du bidrar till ett positivt samarbetsklimat, tar initiativ och ser möjligheter att utveckla och förbättra arbetssätt och processer. Vidare har du ett starkt kvalitetsfokus i ditt administrativa arbete och driver dina uppgifter framåt på ett strukturerat och ansvarsfullt sätt.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:Kvalifikationer
Utbildning inom personaladministration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Goda kunskaper i Microsoft Office-paketet
Meriterande
Högskoleutbildning inom HR/personal, organisation, arbets- eller beteendevetenskap
Erfarenhet av HR-administrativt arbete inom offentlig verksamhet
Erfarenhet av administrativa system såsom Varbi, Public 360, SharePoint, Marknadsplatsen och Lärportalen
Erfarenhet av dokumenthantering, diarieföring, utbildningsadministration samt översyn och kvalitetssäkring av dokument
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss blir du en del av en arbetsplats som präglas av samarbete, engagemang och arbetsglädje. Vi arbetar aktivt för att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö där alla bidrar till verksamhetens utveckling.
Du får möjlighet att arbeta nära erfarna HR-kollegor och vara en viktig del i att skapa goda förutsättningar för våra chefer och verksamheter.
Vi erbjuder:
Flexibel arbetstid
Möjlighet till distansarbete
Goda möjligheter till kompetensutveckling och kontinuerligt lärande
Friskvårdsbidrag och tillgång till VGR:s förmåner med olika erbjudanden och rabatterAnställningsvillkor
Anställningen avser ett vikariat t o m 2027-05-31, med möjlighet till förlängning. Tillsättning under förutsättning att ordinarie medarbetare påbörjar studier. Övrig information
Urval och intervjuer kommer att genomföras löpande under ansökningstiden.Så ansöker du
Du når ansökan via länken nedan:
HR-administratör
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Lilla Kapplandsgatan 10 (visa karta
)
421 37 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Sjukhusen i väster, staben för HR och kommunikation Kontakt
enhetschef
Maria Bokedal maria.bokedal@vgregion.se 072-1614129 Jobbnummer
9978475