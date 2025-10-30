HR-administratör
2025-10-30
Härjedalens kommun söker nu en HR-administratör, en nyckelperson som med engagemang, struktur och driv vill stärka vårt arbete på HR-avdelningen. Då vår nuvarande administratör ska gå i pension söker vi nu en ersättare till vårt gäng!
Vi erbjuder dig en omväxlande och utvecklande roll, där du får arbeta tillsammans med kollegor som varje dag arbetar för hela kommunkoncernens bästa. Kommunkoncernen består av Härjedalens kommuns egna verksamheter, Vatten och Miljöresurs Mitt AB samt Härjedalens Airport AB.
Som HR-administratör hos oss får du en varierande och utvecklande vardag där du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor. HR-avdelningen tillhör Kommunledningsförvaltningen och består av HR-enhet, Löneenhet och Resurscenter, totalt består avdelningen av 18 medarbetare. Du rapporterar till HR-chef.
Du blir en viktig resurs på avdelningen och i rollen arbetar och ansvarar du för i huvudsak personalrelaterade administrativa uppgifter riktade till den egna avdelningen och vid behov även förvaltningen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera löpande HR-administration och dokumentation
Sammanställa och förbereda rapporter, enkäter, statistik och uppföljningar inom personalområdet
Samordning och koordinering av exempelvis introduktioner och utbildningar
Rådgivning och stöd till chefer i enklare HR-relaterade frågor
Kontering av fakturor
Tjänstens placeringsort är någon av våra orter där vi har kommunkontor; Sveg, Hede, Funäsdalen.
Krav för tjänsten:
Akademisk utbildning med inriktning mot personal-/HR-området, alternativt minst tre års dokumenterad erfarenhet av HR-administration
God datorvana och erfarenhet av Officepaketet
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av HR-administration och/eller arbete i en koordinerande roll
Erfarenhet av systemadministration, rapportering och/eller uppföljning i HR-system t.ex. personalsystem, lönesystem och rekryteringssystemDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara initiativtagande, serviceinriktad och trivas med att arbeta självständigt, samtidigt som du kan samarbeta och bidra i team. Flexibilitet och struktur är viktiga egenskaper för att kunna hantera arbetsdagens variation på ett framgångsrikt sätt med ett positivt förhållningssätt. Du som söker tjänsten trivs med att prioritera och organisera arbetsuppgifter i ett varierande tempo.
Vad erbjuder vi dig?
Rollen ger dig möjlighet att utveckla både din kompetens och förståelse för HR-arbetet samtidigt som vi värdesätter ditt engagemang och ser fram emot att ta tillvara på dina idéer och förslag för att utveckla avdelningens arbete. Hos oss får du möjlighet att påverka arbetet, bidra aktivt till utvecklingen av verksamheten och växa i din och vår kompetens. Vi kan garantera fartfyllda dagar, en god gemenskap med nära samarbete och stora påverkansmöjligheter.
För tjänsten kan provanställning komma att tillämpas.
Kallelse till intervjuer kan komma att ske innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Välkommen till Härjedalens kommun!
I Härjedalens kommun finns plats för både arbete och fritid, för eget ansvar och personlig utveckling. Som medarbetare hos oss får du möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter och bidra till vårt övergripande mål; att ständigt förbättra vårt samhälle för Härjedalingarnas bästa! Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt.
