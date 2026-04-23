HR Partner till Biototal i Linköping
Vill du arbeta brett inom HR i Östergötland och få stort ansvar i ett växande bolag? Biototal söker en HR Partner med driv.
Vill du ta nästa steg som HR Partner hos Biototal? Här får du en bred roll där du arbetar nära verksamheten och samtidigt bidrar till att bygga framtidens HR. Du blir en nyckelperson i ett bolag i tillväxt med korta beslutsvägar, stort mandat och möjlighet att påverka arbetssätt. Hos oss kombinerar du operativt HR-arbete med utveckling av processer och digitala verktyg. Du får arbeta verksamhetsnära, utvecklas inom HR och vara med på en spännande tillväxtresa. Du bidrar även till att säkerställa att processer inom HR implementeras korrekt, följs upp och efterlevs i enighet med lagar och interna policys.
Ditt anställningserbjudande
Hos Biototal får du en roll där du gör verklig skillnad. Du kliver in i ett bolag i tillväxt där du får vara med och forma HR-arbetet framåt. Här finns en kultur som präglas av samarbete, prestigelöshet och snabba beslutsvägar. Du får arbeta nära ledning och chefer, ta stort eget ansvar och utvecklas i takt med verksamheten. Rollen ger dig möjlighet att bredda din HR-kompetens samtidigt som du på sikt kan arbeta mer datadrivet och utvecklingsorienterat.
Vi erbjuder privat sjukvårdsförsäkring, flextid, friskvårdsbidrag och 30 dagars semester. Du omfattas av kollektivavtal med trygghets- och pensionslösningar (ITP1, föräldralön, AGS, TGL m.fl.).Publiceringsdatum2026-04-23Arbetsuppgifter
I rollen som HR Partner arbetar du brett med operativt HR-stöd och utvecklingsfrågor. Ditt fokus är att stötta verksamheten och samtidigt bidra till struktur och vidareutveckling.
• Stötta chefer i operativa HR-frågor som medarbetarsamtal, lönerevision och personalärenden
• Arbeta med rekrytering tillsammans med ansvariga chefer
• Driva och bidra i införandet av nytt HR-system från kravställning till användning
• Hantera arbetsmiljöarbete såsom riskbedömningar och uppföljning
• Aktivt arbeta med utveckling av HR-funktionens processer och arbetssätt
• Bidra till uppföljning, rapportering och enklare analys av HR-data
Du arbetar i en dynamisk miljö där du får prioritera, ta initiativ och driva arbetet framåt.
Värt att veta
Tjänsten är placerad i Östergötland med möjlighet att utgå från Linköping eller Norrköping. B-körkort förutsätts, även om resor i tjänsten förekommer i mer begränsad omfattning. Du ingår i ett mindre team och rapporterar till ansvarig chef inom verksamhetsutveckling.
Våra förväntningar
Vi söker dig som sannolikt har cirka tre till fem års erfarenhet av brett HR-arbete och som trivs i en operativ roll nära verksamheten. Du är trygg i att stötta chefer i vardagliga HR-frågor och har erfarenhet av rekrytering samt en god förståelse för hela HR-processen. Du har arbetat i HR-system och är nyfiken på digitalisering och hur teknik kan utveckla arbetssätt. Har du varit delaktig i att utveckla processer eller arbetat i en tillväxtmiljö är det meriterande. Du kommunicerar obehindrat på svenska och känner dig bekväm med engelska.
Som person är du självgående, lösningsorienterad och prestigelös med förmåga att skapa struktur i en föränderlig miljö. Du tar initiativ, får saker att hända och trivs i en roll där du både får arbeta operativt och bidra till utveckling över tid.
Rekryteringen sker i samarbete med TNG, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
702 11 ÖREBRO Arbetsplats
