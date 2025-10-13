Hr Operations Support, Afry Group Sweden
2025-10-13
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.Publiceringsdatum2025-10-13Beskrivning av jobbet
Tillsammans med dina kollegor på HR Operations hjälper du medarbetare och chefer med allehanda HR-frågor. Bredvid dig sitter specialister och experter inom bland annat lön, arbetsrätt, arbetsmiljö och compensation & benefits - en god förutsättning för att utvecklas inom flera områden. Hos oss är alla sig själva och vi är alltid öppna för att välkomna fler in i gemenskapen. Under hösten förstärker vi HR-teamet och söker därför en ny kollega. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på sex månader. Välkommen till ett proffsigt, vänligt och omhändertagande team med hjärtat på rätta stället!
Om rollen:
Som HR Operations Support på AFRY är du den som chefer och medarbetare vänder sig till när de behöver hjälp i HR-relaterade ärenden. Frågorna kommer oftast in via mejl eller telefon, men det händer även att chefer kommer förbi på kontoret. Frågorna du är med och hanterar är antingen enkla, och något du löser i vändande mejl, eller klurigare och kräver mer undersökning innan ett svar kan ges. Utöver att svara på HR-frågor kommer du att arbeta med löpande administration i våra HR-relaterade system. Du är personen som med en servicekänsla i världsklass lotsar alla rätt. En roll som är så mycket mer än bara support!Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
En kandidatexamen inom personalvetenskap (HR) eller motsvarande. Har du läst kurs/er inom arbetsrätt är det en merit.
Stort intresse för HR-frågor och administration.
Tidigare erfarenhet av att arbeta administrativt med HR-frågor är meriterande men inte ett krav.
Erfarenhet av att arbete med SuccessFactors (eller annat HRIS) och/eller UKG (eller annat HRSD) är en merit.
Erfarenhet av att arbeta i Office-paketet är en merit.
Flytande i såväl svenska som engelska.
Som person
• ska du gilla att arbeta med administration och vara skicklig på problemlösning. Du tycker om att prata med människor och ge förstklassig service och har en förmåga att arbeta både självständigt och i team. Det är toppen om du har inställningen att allt kan bli bättre då vi gärna vill förfina och förbättra våra processer kontinuerligt. På samma tema vill vi i vårt team ständigt utvecklas och delar alltid med oss av våra kunskaper och lärdomar, precis som vi tror att du vill.
Ytterligare information
Vi vill att du jobbar med oss från huvudkontoret i Solna. Arbetet sker på plats men möjlighet till visst hemarbete finns självklart. Teamet består idag av sex trevliga kollegor med ett framåtriktat ledarskap som ger dig stor frihet under ansvar. I sektionen är vi tretton kollegor som arbetar tätt tillsammans.
Vi är ett team som i allra högsta bidrar till AFRY:s ambitiösa tillväxtmål och till att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi jobbar kontinuerligt med att hitta nya sätt att bli ännu bättre och mer träffsäkra i vårt HR-arbete. Detta gör vi bl.a. genom att vara nyfikna på nya sätt att arbeta, ha ett öppet klimat där idéer och tankar uppmuntras och tas till vara samt genom att dela våra erfarenheter med varandra. AFRY:s värderingar är Brave, Devoted, Team player och vi arbetar alla för att bidra till ett mer hållbart samhälle.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ditt engagemang. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Passar du in på ovanstående profil och vill vara en del av vårt framgångsrika team ser vi fram emot din ansökan!
Sista ansökningsdag är 2025-10-27. Men tänk på att vi jobbar med löpande rekrytering, vilket innebär att processen kan avslutas och rollen tillsättas innan sista ansökningsdag.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför du är lämplig för denna tjänst samt att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Vi tar inte emot ansökningar via e-mail. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Kontakt vid frågor:
Lukas Nyberg
Gruppchef HR Operationslukas.nyberg@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
