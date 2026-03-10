HR/Lön- administratör
Devexa AB / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2026-03-10
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Devexa AB i Karlskrona
, Emmaboda
, Nybro
, Växjö
, Älmhult
eller i hela Sverige
Vi söker nu HR- och löneadministratör till oss på Devexa. Du kommer att ansvara för löneprocessen, tolka kollektivavtal och HR administration. I ditt dagliga arbete ingår det att bistå medarbetare i frågor som rör dina områden. Vi ser att det är en fördel om du är van att jobba självständigt.
Du kommer att vara med att utveckla verksamheten genom att utveckla nya och befintliga HR-processer, vara ett stöd för våra platschefer bl.a. inom rehabilitering och arbetsrättsfrågor på våra städbolag. I tjänsten ingår resor till annan ort.
Som HR/lön- administratör hos oss kommer du bland annat hantera dessa arbetsuppgifter:
Hela löneprocessen
Rapportering av statistik och nyckeltal.
Ge vägledning och rådgivning till chefer om HR-relaterade frågor och policyer.
I rollen så kommer du att få arbeta brett inom HR-området.
Pensionsfrågor
Upprätta och hantera anställningsavtal
Tolka kollektivavtal
Ta fram rutiner och riktlinjer inom HR
Ansvar för utformning och uppdatering av företagets personalhandbok och företagspolicy
Övrig administration
Du kommer vara en del av administrationen på huvudkontoret i Karlskrona. Där du kommer hantera hela löneprocessen och ansvara för att vi följer de kollektivavtal, lagar och regler som finns. I vårt team gillar vi att ha roligt och bjuda på oss själva så det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av att skratta mycket.
Är detta en bra beskrivning av dig?
Du har en utbildning inom HR eller erfarenhet av löneadministration eller HR-arbete i en större organisation.
Du värdesätter en arbetsplats med högt tempo och samarbete. Några av dina bästa egenskaper är att du är serviceinriktad, förändringsbenägen, strukturerad och noggrann.Publiceringsdatum2026-03-10Om företaget
Devexa AB är ett familjeägt bolag som bedriver lokalvård runt om i Sverige. Devexa har sitt huvudkontor i Karlskrona och ingår i koncernen Pelmaticgruppen. Devexa påbörjade en stor tillväxtresa 2021 genom förvärv av städbolag. I dagsläget finns vi i Kristianstad, Växjö och Västerås och vår vision är att fortsätta växa. Vi söker nu HR/Lön- administratör till vårt huvudkontor som vill följa med oss på denna resa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: camilla.johansson@devexa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HR & Lön". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Devexa AB
(org.nr 559117-8073)
Östra Prinsgatan 20 (visa karta
)
371 31 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Camilla Johansson camilla.johansson@devexa.se 0738601664 Jobbnummer
9789109