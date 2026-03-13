HR Business Partner till Viscaria
Professionals Nord Luleå AB / Administratörsjobb / Kiruna Visa alla administratörsjobb i Kiruna
2026-03-13
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Luleå AB i Kiruna
, Gällivare
, Arjeplog
, Boden
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga HR i en organisation som står inför en av Sveriges mest spännande industrisatsningar?
Viscaria utvecklar just nu Viscariagruvan i Kiruna - ett projekt som ska bidra till Europas framtida kopparförsörjning och den pågående klimatomställningen. I takt med att verksamheten växer söker vi nu en HR Business Partner som vill spela en viktig roll i att forma HR-arbetet och stötta organisationen när nya funktioner och team etableras.
I den här rollen får du arbeta verksamhetsnära, stötta chefer i strategiska och operativa HR-frågor och bidra till att bygga en stabil organisation i en expansiv fas.
Information om Viscaria
Viscaria är ett svenskt börsnoterat gruvbolag med fokus på att återstarta Viscariagruvan i Kiruna - en kopparfyndighet med mycket goda geologiska förutsättningar. Bolaget arbetar för att utveckla en modern och ansvarsfull gruvdrift där ny teknik, effektiva processer och höga miljökrav är en självklar del av verksamheten.
Koppar är en av de mest efterfrågade metallerna i världen och spelar en central roll i elektrifiering, förnybar energi och den gröna omställningen. Ambitionen är att Viscariagruvan ska bli en viktig leverantör av ansvarsfullt producerad koppar till Europa.
Efter att nödvändiga tillstånd erhållits befinner sig bolaget nu i en fas där organisationen växer och förbereds för kommande produktion. Projektet omfattar bland annat utveckling av nya anläggningar för anrikning och vattenrening samt uppbyggnad av en organisation som ska driva verksamheten långsiktigt.
Som HR Business Partner blir du en del av denna resa och får möjlighet att bidra till att forma arbetssätt, kultur och HR-struktur i ett växande bolag.
Om rollen
Som HR Business Partner arbetar du nära chefer och verksamhet och har en central roll i det löpande HR-arbetet. Rollen är bred och innebär att du arbetar inom flera delar av HR-området, beroende på vad verksamheten behöver i olika skeden.
Du stöttar chefer i frågor som rör rekrytering, arbetsrätt, kollektivavtal, lönebildning och arbetsmiljö. Arbetet omfattar både operativt HR-stöd i vardagen och utveckling av arbetssätt. I takt med att nya roller och funktioner etableras blir rekrytering och kompetensförsörjning en viktig del av uppdraget. I rekryteringsarbetet bidrar du med struktur och stöd i samarbete med ansvariga chefer och externa parter vid behov.
Arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
Rekrytering och kompetensförsörjning
Tolkning och tillämpning av arbetsrätt och kollektivavtal
Stöd till chefer i medarbetar- och organisationsfrågor
Lönebildning och lönefrågor
HR-administration och systemstöd
Utveckling och kvalitetssäkring av HR-processer
Arbetsmiljö samt frågor kopplade till kultur och arbetsgivarvarumärke
Vem vi söker
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom HR/personalområdet eller motsvarande erfarenhet
Några års erfarenhet av brett och verksamhetsnära HR-arbete
Goda kunskaper i arbetsrätt och kollektivavtal
Erfarenhet av HR-system och digitala verktyg
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska
Som person är du:
Strukturerad och ansvarstagande
Kommunikativ och trygg i dialog med chefer och medarbetare
Samarbetsvillig och lösningsorienterad
Du arbetar självständigt inom dina ansvarsområden och trivs i nära samarbete med chefer och andra funktioner. Med gott omdöme skapar du struktur och tydlighet i arbetet. Du trivs i en organisation i utveckling där HR behöver vara både ett stabilt stöd i vardagen och en drivkraft i förbättringsarbete.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Kiruna
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Hanna Degerhäll / hanna.degerhall@pn.se
Rekryteringsprocessen sker i samarbete med Professionals Nord där du blir direktanställd hos Viscaria. Alla frågor kring tjänsten går till hanna.degerhall@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Viscaria Kiruna AB Kontakt
Hanna Degerhäll hanna.degerhall@pn.se
9797537