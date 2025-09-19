Hr Business Partner Till Itab
Om Rollen I den här rollen får du vara med och bidra till att forma framtidens arbetsplats på ITAB. Tillsammans med våra chefer arbetar du för att utveckla en modern, attraktiv och hållbar arbetsmiljö som stödjer både medarbetarna i organisationen och affären. Du identifierar behov och möjligheter, både på kort och lång sikt, och omvandlar dessa till konkreta lösningar.
Som HR-partner arbetar du brett inom hela HR-området, både med strategiska och operativa frågor. Du har en viktig roll i att bygga upp, etablera och vidareutveckla arbetssätt, rutiner och processer både inom HR-avdelningen och i samverkan med våra ledare i organisationen.
Du verkar i en global koncern, men med fokus på den svenska verksamheten. I rollen ingår att anpassa globala arbetssätt och processer till lokala förutsättningar, där lagstiftning, kollektivavtal och kultur ligger till grund. Samtidigt kan starka lokala lösningar lyftas upp och inspirera till förändring på koncernnivå.
Du driver proaktivt initiativ kopplade till arbetsmiljö, kultur, värderingar och ledarskap, med fokus på att stärka organisationen. Arbetet är varierat och innefattar även löpande administrativa uppgifter inom HR-funktionen.
Som HR-partner är du ett nära stöd till cheferna och fungerar som pedagogisk och coachande rådgivare. Du bidrar med tydlighet och engagemang, samtidigt som du hjälper till att navigera i både vardagliga personalfrågor och mer komplexa situationer.
Din Profil Vi söker dig som är trygg i din HR-kompetens och som trivs i en föränderlig miljö där du får vara med och påverka. Du är förtroendeingivande, har hög integritet och en god förmåga att bygga starka relationer med olika delar av verksamheten.
Vi ser gärna att du har en relevant högskoleutbildning inom HR-området och erfarenhet av tidigare HR-arbete, gärna från olika verksamheter. Du har förmågan att se frågor ur olika perspektiv och tar dig an utmaningar med ett lösningsorienterat synsätt.
Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift. Eftersom ITAB är en internationell koncern är engelska en naturlig del av vardagen, även om tjänsten är inriktad mot den svenska verksamheten.
Vi erbjuder För rätt person erbjuder vi en spännande roll med stort utrymme att påverka både verksamheten och din egen utveckling. Beroende på dina intressen finns det möjlighet att få arbeta med områden som exempelvis kultur och värderingar eller ledarskapsutveckling.
På HR-avdelningen arbetar du med ytterligare en HR partner samt en kollega med ansvar för Compensation & Benefits. Tillsammans är ni ett team där samarbete, prestigelöshet och öppen kommunikation är viktiga framgångsfaktorer.
Ansökan I den här rekryteringen samarbetar vi med Stella Rekrytering & Ledarskap. Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig konsult Frida Grandt 036 - 100 366 alternativt Mia Boozer 036 - 291 24 50. Sista ansökningsdagen är den 12 oktober men intervjuer kan komma att ske innan dess så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Om ITAB På ITAB hjälper vi kunderna att omvandla konsumenternas varumärkesupplevelser till fysisk verklighet med hjälp av vår kunskap, våra lösningar och vårt ekosystem av partner.
Tillsammans med våra kunder skapar vi effektiva lösningar som bidrar till mångsidiga och inspirerande upplevelser. Vårt erbjudande omfattar lösningsdesign, skräddarsydd butiksinredning, utcheckning, lösningar för kundflöden, professionella belysningssystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. Läs mer om ITAB Ersättning
