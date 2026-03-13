HR Business Partner Norden
STIHL är en pionjär inom maskiner och produkter för trädgård, skog och grönytor med 100 års erfarenhet av innovation och visionen att göra det enkelt för de som arbetar i naturen. Via certifierade återförsäljare säljs bland annat batteridrivna trädgårdsmaskiner som robotgräsklippare, häcksaxar och grästrimmrar samt högtryckstvättar, motorsågar, röjsågar och smarta lösningar för såväl professionella användare som konsumenter. Det är också världens mesta sålda motorsågsmärke sedan 1971. STIHL är en globalt ledande koncern med kvalitet och säkerhet som ledord och arbetar för att bidra till en mer hållbar framtid. Det nordiska huvudkontoret finns i Sverige med verksamhet i Norge, Danmark och Finland samt återförsäljare på Island.
OM JOBBET
Som HR Business Partner för Norden får du en betydelsefull roll där samarbete och att skapa värde för organisationen står i centrum.
Du arbetar nära våra ledare och medarbetare och bidrar till en arbetsmiljö präglad av värme, tillit, inkludering och ett genuint intresse för människor.
Du blir en central del av vårt HR-team där vi stöttar varandra, delar kunskap och arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Rollen kombinerar strategiskt och operativt HR-arbete, och du får utrymme att utveckla HR arbetet tillsammans med avdelningen.
I vår verksamhet ses HR som en trygg, engagerad och pålitlig partner, här värdesätts din förmåga att bygga relationer, skapa förtroende och förstå verksamhetens behov.
NÅGRA HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER OCH ANSVAR
- Vara ett stöd till våra ledare i frågor som rör organisation, ledarskap, arbetsrätt och kompetensförsörjning
- Coacha ledare i deras dagliga ledarskap
- Bidra till en inkluderande, omsorgsfull och trygg arbetsmiljö
- Genomföra och vidareutveckla våra årliga HR-processer (Performance Management, Talent Review, lönerevision med mera)
- Stötta ledare genom hela rekryteringsprocessen, från kravprofil till urval och onboarding
- Driva och stödja systematiskt arbetsmiljöarbete samt rehabiliteringsprocesser
- Arbeta nära ledare kring frågor om hälsa och välmående för att stärka ett hållbart arbetsliv
- Delta i och driva nordiska HR-initiativ och utvecklingsprojekt
- Hålla i utbildningar och workshops inom HR-relaterade områden
- Samarbeta med vår globala och regionala HR-organisation
- Arbeta kontinuerligt med förbättring av processer och arbetssätt
- Driva initiativ som stärker lärande, erfarenhetsutbyte och samarbete i organisationen
DIN BAKGRUND
Vi söker dig som har bred HR-erfarenhet och trivs i en roll som kombinerar struktur med omtanke och samverkan. Du har gärna erfarenhet från nordiska eller internationella organisationer och känner dig hemma i miljöer där relationer och tillit är viktiga framgångsfaktorer.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
- Svensk arbetsrätt och meriterande med erfarenhet från övriga länder i Norden
- Erfarenhet av HR - processer såsom Performance Management, Talent Review och personalplanering
- Rekrytering
- Chefsstöd
- Samarbete i regionala matrisorganisationer eller med global HR
DU SOM PERSON
Vi tror att du är en person som skapar trygghet, bygger förtroende och visar genuint intresse för människor. Du kommunicerar varmt, respektfullt och på ett sätt som gör att människor känner sig hörda, sedda och förstådda.
Vi tror att du:
- Har hög integritet och ett omtänksamt och professionellt förhållningssätt
- Samarbetar på ett bra sätt och tycker om att arbeta tillsammans med andra
- Känner ansvar, är pålitlig och respektfull
- Bidrar till en behaglig, inkluderande och varm arbetskultur
- Är självgående men samarbetar generöst och prestigelöst
- Trivs i en coachande roll
- Skapar lugn och tydlighet även i förändring
- Arbetar noggrant och har lätt att se både helhet och detaljer
- Har en positiv och lösningsorienterad inställning
VARFÖR STIHL
Hos oss blir du en del av en organisation som värdesätter välmående, gemenskap och ett hållbart arbetsliv. Vi tror på långsiktighet, transparens och en arbetsmiljö där vi lär av varandra och växer tillsammans.
Vi erbjuder:
- Ett nära och stödjande HR-team
- En arbetsmiljö där långsiktighet och kvalitet väger tungt
- Möjlighet att påverka HR-arbetet i hela Norden
- Satsningar på kompetensutveckling och ledarskap
- En roll där dina idéer, din röst och din erfarenhet gör skillnad
- En kultur som präglas av tillit, öppenhet och värme
Du blir en del av ett starkt varumärke som kombinerar tradition och innovation och där människor står i centrum.
ANSÖKAN
Låter detta intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan. Vi tillämpar löpande urval och ser fram emot att lära känna dig.
Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att höra av dig.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/6".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andreas Stihl Norden AB
(org.nr 556283-6147)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stihl Sverige Kontakt
Linda Hollins 0765-393216
