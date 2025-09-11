HR Business Partner | Lernia | Uppsala
Lernia Bemanning AB / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2025-09-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Är du en erfaren HR Business Partner som söker en spännande möjlighet att göra skillnad? Ta steget in i en roll där ditt engagemang och teamkänsla skapar verklig förändring!Publiceringsdatum2025-09-11Om tjänsten
Som HR Business Partner kommer du att ge vägledning och coachning till chefer, hantera fackliga relationer, leda HR-processer, säkerställa policyefterlevnad och genomföra HR-utbildningar. Arbetet sker hos vår kund i Uppsala här vi ser att stark närvaro behövs och arbetet kommer att ske onsite.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete som HRBP eller liknande, gärna inom life science eller tillverkningsindustri. Du har en examen från PA-programmet och mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, både i tal och skrift. Du behärskar Office-paketet väl och har EU-arbetstillstånd.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
• kandidatexamen eller magisterexamen i personalfrågor
• kunskap om lokal arbetslagstiftning och myndighetskrav
• använt system som Workday och/eller ServiceNow.
Dessutom värdesätts stark problemlösningsförmåga, ett utmärkt organisations sinne och ett stort engagemang för att skapa en positiv arbetsmiljö och stödja medarbetarnas utveckling.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Tjänsten väntas tillsättas omgående/enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: bemanning.uppsala@lernia.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9504699