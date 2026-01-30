HR Business Partner
Poolia AB / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2026-01-30
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Västerås
, Hallstahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
eller i hela Sverige
Vi söker nu en HR Business Partner till en kund i Västerås inom en teknik- och industrinära verksamhet i stark tillväxt. Uppdraget är ett konsultuppdrag på heltid under cirka ett år, där du får möjlighet att arbeta i en organisation med en spännande utvecklingsresa och höga ambitioner inom HR.
I rollen arbetar du brett med både strategiska och operativa HR-frågor och blir en viktig del i att vidareutveckla HR-funktionen i Sverige. Du ingår i ett engagerat HR-team tillsammans med flera HR Business Partners och samarbetar nära chefer och ledare i verksamheten.
Uppdraget är placerat på kundens kontor i Västerås, där arbetet huvudsakligen sker på plats för att vara nära verksamheten och medarbetarna.Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Som HR Business Partner fungerar du som ett strategiskt och operativt stöd till verksamheten. Du bygger förtroendefulla relationer, bidrar till struktur och driver HR-arbetet i linje med affärens mål. Du kommer även att delta i större förändrings- och utvecklingsinitiativ, inklusive arbete kopplat till organisationsutveckling och framtida verksamhetsförändringar.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Säkerställa att People Priorities är i linje med verksamhetens affärsmål.
• Vara HR:s representant i organisationen och stötta chefer i HR-relaterade frågor.
• Rådgivning inom arbetsrätt, fackliga frågor, kompetensförsörjning och arbetsrättsliga ärenden.
• Driva och delta i centrala HR-processer såsom:
• Årlig lönerevision.
• Performance & Development-samtal.
• People Review och succession.
• Medarbetarundersökningar.
• Analysera HR-data och omsätta insikter till konkreta åtgärder.
• Arbeta proaktivt med talent management samt främja mångfald och inkludering.
• Bidra till kontinuerliga förbättringar av HR-processer.
• Delta i och driva både lokala och globala HR-projekt.
Vem är du?
• Akademisk examen inom HR, personalvetenskap eller beteendevetenskap.
• Minst 5 års erfarenhet från kvalificerade HR-roller.
• Erfarenhet av samarbete med chefer, fackliga parter och andra nyckelintressenter.
• God förståelse för arbetsrätt och svenska kollektivavtal.
• Ett coachande och förtroendeskapande förhållningssätt.
• Stark kommunikativ förmåga och god struktur.
• Förmåga att ta egna initiativ och driva frågor självständigt.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Vi söker dig som är trygg i HR Business Partner-rollen och som trivs i en miljö där förändring, samarbete och struktur är en naturlig del av vardagen.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5546". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Mattias Gagnert mattias.gagnert@poolia.se Jobbnummer
9713314