HR Business Partner
DS Smith Packaging Sweden AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-01-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DS Smith Packaging Sweden AB i Göteborg
, Gnosjö
, Värnamo
, Mariestad
, Malmö
eller i hela Sverige
Om rollen
Vill du vara med och skapa värde genom människor? Vi söker en erfaren HR Business Partner som vill arbeta nära verksamheten och bidra till att utveckla våra medarbetare och ledare runtom i landet.
I rollen blir du en nyckelperson för att omsätta vår HR-strategi i praktiken. Du arbetar brett med HR-frågor och är ett viktigt stöd för chefer i allt från prestation och ersättning till förhandling och kommunikation. Du ser till att HR-leveransen fungerar utifrån olika behov och bidrar med rådgivning kring förändringsledning, personalhantering och utveckling.
Du säkerställer att vi följer lagar, avtal och interna policyer och hanterar relationer med fackliga parter på ett professionellt sätt. Rollen innebär också att analysera och följa upp HR-data som frånvaro, medarbetarundersökningar och trender, samt att kommunicera förändringar och initiativ på ett tydligt sätt. Tillsammans med vårt HR- och Payrollteam arbetar du för att ge bästa möjliga service till verksamheten.
Vi erbjuder en spännande, utvecklande och utmanande roll, där det du levererar gör skillnad. Rollen är placerad i Västra Frölunda, Mariestad eller Värnamo men du arbetar med ett nationellt perspektiv, och rapporterar till HR Director North EMEA. Eftersom vi är en global organisation har du ständig kontakt med kollegor från hela världen och förväntas emellanåt delta i projektverksamhet som sträcker utanför Sveriges gränser. Det svenska HR-teamet ingår i North EMEA-regionen (Baltics+Nordics) och samarbetar med teamen i övriga länder som ingår för att leverera kvalitet och projekt över gränserna.
Om Dig:
Vi söker dig som har bred erfarenhet av HR och trivs med att arbeta både operativt och strategiskt. Du är trygg i att coacha ledare, driva förändring och skapa struktur i en komplex miljö. Du har stark kommersiell förståelse, är lösningsorienterad och kan tänka strategiskt när det behövs. Rollen kräver förmåga att skapa trovärdighet och påverka på alla nivåer, samt att kommunicera komplexa HR-frågor på ett enkelt sätt. Du är handlingskraftig, vågar utmana och värdesätter olika perspektiv. God förståelse för arbetsrätt och fackliga relationer är viktigt, liksom förmågan att kommunicera och analysera på ett sätt som skapar värde för verksamheten. Erfarenhet av ledarskapscoachning, god kunskap om arbetsrätt och förhandlingar samt förståelse för finansiella drivkrafter är viktigt. Flytande engelska i tillägg till svenska är ett krav.
Vi ser gärna att du har universitetsutbildning inom HR, samt bred erfarenhet av HR-processer och vana av att hantera olika situationer i en personalintensiv organisation. Erfarenhet från produktionsmiljö med både kollektivanställda och tjänstemän är meriterande, liksom arbete med kulturförändring och transformation.
Vilka är vi på DS Smith?
DS Smith är en del av International Paper och består av ca 70 000 medarbetare över hela världen. Vårt erbjudande består av att ta fram förpackningslösningar i wellpapp, både kundunika och av standardmått. Utöver detta tillhandahåller vi ett sortiment av kompletterande emballage, ex. utfyllnadsmaterial, stötskydd och förslutning, för att kunna ge kundanpassade och klimatsmarta lösningar efter behov.
DS Smith Sverige har ca 640 anställda och omsätter ca 2 miljarder SEK. Företaget har även verksamhet i Mariestad, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på https://www.dssmith.com/sv/packaging
Din framtida arbetsplats:
DS Smith fokuserar på att förverkliga potentialen hos våra anställda varje dag, och du kommer att få nästintill oändliga möjligheter för oberoende prioritering av ditt dagliga arbete i en god arbetsmiljö med kollegor av alla åldrar och nationaliteter. På samma sätt som alla DS Smith-kollegor är vi stolta över möjligheten att göra en hållbar skillnad i ett marknadsledande företag. Men vi ser också våra kollegor som individer och skulle vilja göra deras liv hälsosammare och lyckligare, och vi erbjuder därför våra kollegor:
Sjukförsäkring
Friskvårdbidrag
Tandvårdsklubb
Regelbundna hälsoundersökningar
Subventionerad lunch
Gruppaktivitetsbudget
• och såklart flyttlådor!
Rättvis rekrytering i DS Smith:
På DS Smith är vi stolta över att rekrytera från ett brett urval av kandidater. Vi eftersträvar att vara en arbetsplats med mångfald där alla kan förverkliga sin potential. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och vi hoppas att du söker tjänsten även om du inte nödvändigtvis uppfyller alla krav.
Ansökan och ytterligare information:
Tjänsten är en tillvidareanställning med placering i Västra Frölunda, Mariestad eller Värnamo, med vissa resor mellan våra svenska anläggningar.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta gärna Helena Redmo, HR Director North EMEA: helena.redmo@dssmith.com
, eller Matilda Rodey, Head of Talent Acquisition North EMEA: matilda.rodey@dssmith.com
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen eller har problem med din ansökan, hör du av dig till nordic.recruitment@dssmith.com
. Vänligen observera att vi inte accepterar ansökningar via epost.
Vi använder digitala screeningfrågor och arbetspsykologiska tester som urvalsverktyg för rättvis och fördomsfri rekrytering. Sista dag för ansökan är 1:a februari. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut, så vänta inte med att söka!
