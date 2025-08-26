HR Business Partner
Bosch Rexroth AB / Controllerjobb / Örnsköldsvik Visa alla controllerjobb i Örnsköldsvik
2025-08-26
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bosch Rexroth AB i Örnsköldsvik
, Luleå
, Borlänge
, Stockholm
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Hägglunds står för kraftfull teknik, innovation och långsiktighet. Vår verksamhet i Mellansel är central för utveckling och produktion, och här arbetar vi tillsammans för att skapa lösningar som gör skillnad - både lokalt och globalt. Vi kombinerar koncernens resurser med en familjär kultur där varje medarbetare är viktig.
Om rollen
Vill du göra skillnad - lokalt och globalt?
Hos Hägglunds, ett varumärke inom Bosch Rexroth, får du vara med och forma framtidens HR-arbete i en internationell teknikorganisation med stark lokal förankring. Vi erbjuder en strategisk roll där du får arbeta nära ledningsgrupper, påverka viktiga beslut och bidra till att våra medarbetare utvecklas och trivs.
Placeringsort: Mellansel - en del av Höga Kusten
Mellansel ligger vid den storslagna naturen i Höga Kusten - ett världsarvsområde känt för sin dramatiska kustlinje, skogar, berg och friluftsliv. Här får du livskvalitet utöver det vanliga, med närhet till både natur och teknik. För dig som söker balans mellan karriär och fritid är regionen ett perfekt val.
Om rollen
Som HR Business Partner är du en nyckelperson i vår HR-funktion. Du arbetar nära chefer och ledning för att utveckla och implementera strategier som stärker organisationen. Du bidrar till att attrahera och behålla rätt kompetens, driver förändringsarbete och säkerställer att våra HR-processer är både effektiva och anpassade till lokala behov. Rollen innebär också samverkan med fackliga parter, externa aktörer och andra avdelningar.Publiceringsdatum2025-08-26Bakgrund
Vi ser gärna att du har en universitets- eller högskoleutbildning inom HR, personalvetenskap eller ett närliggande område, samt erfarenhet från en liknande roll. Du har förståelse för kollektivavtal och arbetsrätt. Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska.Profil
Din sociala kompetens gör att du bygger förtroende och skapar goda relationer både internt och externt. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och har god förmåga att planera och organisera och arbeta pedagogiskt med människor och med förändring.
Vi erbjuder dig
Hos Hägglunds får du mer än bara ett jobb - du får en möjlighet att växa i en miljö som präglas av innovation, samarbete och långsiktighet. Vi erbjuder:
Möjlighet till bonus
Flexibla arbetstider
Friskvårdsbidrag
Kompetensutveckling och internationella kontaktvägar
En arbetsplats med stark lokal förankring och global påverkan
Ytterligare information
Välkommen till ett växande företag med tydliga och starka värderingar som värnar om mångfald. Vi bryr oss om våra medarbetare och hos oss är det möjligt att kombinera en professionell karriär med privatliv. Ömsesidigt förtroende är viktigt för oss, och vi erbjuder utmärkta möjligheter att utveckla både dina färdigheter och din karriär.
För mer information om tjänsten, vänligen kontakta rekryteringsansvarig Rigmor Lundgren via e-post: Rigmor.Lundgren@boschrexroth.se
Sista ansökningsdag är 12 september 2025. Urval och intervjuer sker löpande.
Mer information om Hägglunds produkter och drivsystem finns på: www.hagglunds.com
Mer information om att arbeta och leva i regionen hittar du på www.jobbaochlev.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bosch Rexroth AB
(org.nr 556309-8481)
Västerselsvägen 12 (visa karta
)
895 40 MELLANSEL Jobbnummer
9475333