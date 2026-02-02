Hovrättsassessor
Åklagarmyndigheten söker en hovrättsassessor för en tvåårig s.k. meriteringsanställning som extra åklagare vid myndighetens utvecklingscentrum i Göteborg.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Utvecklingscentrum är en samlad funktion för rättslig tillsyn i brottmålsfrågor, rättslig utveckling och metodutveckling. Utvecklingscentrum har arbetsställen i Göteborg, Malmö och Stockholm. Vid varje arbetsställe finns det överåklagare och vice överåklagare. De ansvarar för den rättsliga tillsynen på myndighetens andra rättsliga nivå. Utvecklingscentrum har ett uppdrag att fungera som kunskapscentrum och att tillgodose behov i den operativa verksamheten av rättslig information och stöd.
Som ett expertorgan inom Åklagarmyndigheten svarar Utvecklingscentrum i stor omfattning för uppgiften att bidra vid tillkomsten av ny lagstiftning, inte minst genom att handlägga lagstiftningsremisser och genom att förmedla verksamhetsanpassad information om ny lagstiftning till åklagarna. Lagstiftningstempot är för närvarande högt och vi behöver nu i första hand förstärka vår förmåga att fullgöra dessa uppgifter. Även andra arbetsuppgifter kan bli aktuella såsom att utveckla styrdokument och involveras i mål som hanteras av Högsta domstolen.
I huvudsak är arbetet inom Utvecklingscentrum uppdelat mellan arbetsorterna utifrån olika ämnesområden. Inom ramen för ett sammanhållet Utvecklingscentrum kan dock uppgifter fördelas mer fritt utifrån verksamhetens behov och medarbetarnas intressen och kunskaper. Utvecklingscentrum i Göteborg har huvudinriktning på frågor om brott i parrelation, brott mot barn, sexualbrott och näraliggande frågor såsom hedersrelaterat våld och förtryck, liksom på grova våldsbrott och kriminalteknikfrågor.
Arbetet sker under ledning av den överåklagare som är chef för det aktuella arbetsstället och tillsammans med andra högre åklagare, kammaråklagare och handläggare. Lagstiftningsremisser avgörs ofta efter föredragning för riksåklagaren eller vice riksåklagaren.
Dina kvaliteter och kvalifikationer
Vi söker dig som har
svenskt medborgarskap
nordisk juristexamen
notariemeritering från tings- eller förvaltningsrätt
vid tillträdet som extra åklagare ska du vara färdigutbildad hovrättsassessor.
Som person vill vi att du
har ett stort intresse för straff- och processrätt
är juridiskt skicklig
har en god förmåga att samarbeta
är drivande, kan organisera och prioritera ditt arbete
är stabil och har ett gott omdöme
har en god analytisk förmåga och förmåga till kritiskt tänkande
har en god förmåga att utrycka dig muntligen och skriftligen.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Erfarenhet av svenskt och europeiskt lagstiftningsarbete är meriterande, liksom kunskaper inom de ämnesområden som aktuellt arbetsställe ansvarar för.
Om anställningen
Anställningen som extra åklagare är en meriteringsanställning i två år.
För att få uppdraget är det ett krav att den sökande innehar en tillsvidareanställning vid Ekobrottsmyndigheten eller inom Sveriges domstolar.
Inför erbjudande om anställning kan det bli aktuellt för Åklagarmyndigheten att genomföra registerkontroll i misstankeregistret och belastningsregistret. Registerkontrollen genomförs på slutkandidaten.
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare
På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi närmare 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
