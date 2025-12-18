Hovmästare Frukost & lunch
ESS Hotel Group AB / Servitörsjobb / Falkenberg Visa alla servitörsjobb i Falkenberg
2025-12-18
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ESS Hotel Group AB i Falkenberg
, Varberg
, Laholm
, Härryda
, Göteborg
eller i hela Sverige
Falkenberg Strandbad, en oas där pool cluben bultar av känslor och förväntan, där drinkarna skakas och dekoreras med ananasblad och parasoll. Doften av klassiker kring det öppna köket i Brasserie Famille, grillen i Sandys ryker och Kellys erbjuder dans på varje solbädd. Strandbaden är den perfekta platsen att titta ut över havet samtidigt som du rycks med av alla glada gäster.
Vi skapar upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över och vi lever våra värdeord i allt vi gör. Att vara Passionerad, Professionell, Lekfull & Personlig är vad som gör oss unika och vad som får oss att växa.
Om tjänsten som Hovmästare på Falkenberg StrandbadI rollen som Hovmästare på Falkenberg Strandbad ansvarar du för att säkerställa en enastående gästupplevelse i våra restaurangmiljöer. Du leder och coachar servisteamet, koordinerar det dagliga arbetet i matsalen och är närvarande på golvet för att skapa ett välkomnande, personligt och professionellt intryck. Tillsammans med vårt team arbetar du hands-on med service och driver försäljning genom ett aktivt och inkluderande ledarskap.
Ansvarsområden - Hovmästare restaurang, service och gästupplevelse
Leda och motivera teamet under service för att säkerställa högsta kvalitet i gäst bemötandet
Planera, organisera och fördela arbetsuppgifter i matsalen
Utbilda och introducera nya medarbetare i rutiner, service och produkter
Arbeta med aktiv försäljning och ständigt se möjligheter att överträffa gästens förväntningar
Lösa utmaningar och hantera klagomål på ett professionellt och personligt sätt
Samarbeta med kökschef, restaurangchef samt andra avdelningar för sömlös drift
Kvalifikationer och erfarenhet för rollen som Hovmästare
Dokumenterad erfarenhet av serviceyrken inom hotell eller restaurang
Trygg ledare som coachar och inspirerar ditt team
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska (ytterligare språk är meriterande)
Förmåga att skapa struktur och goda rutiner även i ett högt tempo
Ser försäljning och service som en naturlig del av arbetsdagen
Vi uppskattar både formell utbildning och relevant yrkeserfarenhet
Vi söker dig som är engagerad och inkluderande
Du tycker om att arbeta tillsammans med andra och drivs av att skapa positiva och varaktiga intryck hos våra gäster. Du leder genom att vara närvarande, föregå med gott exempel och är lika bekväm med vardagsrutiner som att hitta kreativa lösningar. Hos oss är det balansen mellan professionalism och personligt bemötande som gör oss unika.
Om ansökan och rekryteringsprocessenVi intervjuar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Tillträde enligt överenskommelse, lön sätts individuellt. Saknar du någon av kvalifikationerna, men tror att din erfarenhet och attityd passar vårt team? Sök ändå - vi värdesätter potential och mångfald!
Sista ansökningsdag 31 januari
Lön: Enligt överenskommelse
Tjänst: 100% tillsvidare, arbete varannan helg. Arbetet är mestadels belagt på frukost och lunch, enstaka kvällar kan förekomma.
Bli en del av Falkenberg Strandbad - skapa serviceupplevelser i världsklass tillsammans med oss!
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), http://www.essgroup.se Arbetsplats
ESS Group Kontakt
Johanna Nord Sövdesjö johanna.nord@essgroup.se Jobbnummer
9653606