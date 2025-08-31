Hovmästare
Höglekardalens Semesterby AB / Servitörsjobb / Åre
ÄR DU DEN VI SÖKER TILL SÄSONGEN 2025-2026
Höglekardalen är den del av Bydalsfjällen, en skidanläggning som är öppen alla dagar i veckan under vintersäsongen. Till stor del har vi veckogäster, men även dag turism. Många kommer från Östersund som är dalgångens närmaste stad.
Säsongen börjar i mitten av december och slutar i slutar 19:e april 2026.
Beläggningen varierar beroende på tid under säsongen. Under jul/nyår, sportlov (V.7,8,9,10) och påsk är det alltid flest gäster, d v s högt arbetstempo.
Anläggningen ligger i Åre kommun, 10 mil från Åre centrum.
Du behöver kunna ta dig till och från vår arbetsplats på egen hand med bil.
Vi är en rök-, snus- och drogfri arbetsplats.
Tjänsterna gäller säsong-/timanställningar.
Vi följer följer kollektivavtal för Hotell & Restaurang
Vi erbjuder en bra arbetsmiljö i ett härligt gäng med fantastisk skidåkning på din fritid.
Som hovmästare är du arbetsledare för serveringspersonalen, tar emot bokningar och ansvarar för den dagliga driften i restaurangen. I huvudsak leder och fördelar du arbetet i matsalen. Välkomnar gästerna till bordet, ser till att de får en positiv upplevelse och att mat och dryck serveras korrekt.
Vi söker dig som:
möter våra gäster med ett leende, där fokus alltid ligger på att ge bästa möjliga upplevelse.
inspirerar andra, samarbetar bra med dina kollegor och chefer.
har goda ledaregenskaper.
är lösningsorienterad.
har god förmåga att planera, organisera och prioritera.
är en social och utåtriktad.
tycker om att både driva arbetet framåt och samarbeta med andra för att nå bästa resultat.
har erfarenhet av mat & dryck i kombination. Gärna dokumenterad utbildning.
min 2 års erfarenhet av liknande ledande arbete
SKICKA DIN ANSÖKAN SENAST DEN 30/9
VÄLKOMMEN TILL BYDALSFJÄLLEN Så ansöker du
E-post: marie@bydalsfjallen.se
Detta är ett heltidsjobb. Höglekardalens Semesterby AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bydalsfjällen Jobbnummer
9484023