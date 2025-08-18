Houskeeping / Ski lodge / Riksgränsen
2025-08-18
Housekeeping / Lokalvårdare
Vi söker en noggrann och serviceinriktad person till vårt housekeeping-team. Rollen innebär varierande arbetsuppgifter där du är en viktig del i att skapa en trivsam och välkomnande miljö för våra gäster och medarbetare.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Rumsstädning och daglig uppfräschning av gästrum
Tvätt- och linnehantering
Städning och underhåll av publika ytor såsom lobby, korridorer och gemensamma utrymmen
Stötta med enklare fastighetsunderhåll, exempelvis snöskottning, sop- och avfallshantering samt andra praktiska uppgifter vid behov
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och har öga för detaljer
Trivs med fysiskt arbete och har god samarbetsförmåga
Är flexibel och kan ta egna initiativ
Har erfarenhet av liknande arbete inom städ, lokalvård eller fastighetsskötsel (meriterande men ej krav)
Vi erbjuder:
En omväxlande roll med varierande arbetsuppgifter
Trevlig arbetsmiljö i ett sammansvetsat team
Möjlighet att bidra till både gästernas upplevelse och fastighetens skötsel
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
