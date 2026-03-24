Housekeeping supervisor
Ligula Hospitality Group AB / Städarjobb / Jönköping Visa alla städarjobb i Jönköping
2026-03-24
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ligula Hospitality Group AB i Jönköping
, Vänersborg
, Mölndal
, Göteborg
, Halmstad
eller i hela Sverige
Välkommen till ProfilHotels Savoy, ProfilHotels. Jönköping City finns precis utanför dörren. Centralstationen ligger fem minuters promenad bort, och du har nära till nöjen, shopping och övrigt utbud i Jönköping. Brasseriet Sofiehof Kök & Bar huserar i hotellet. Med ett stort fokus på närproducerade råvaror, sober inredning i 20-talsstil och en avslappnad service har Sofiehof blivit ett populärt tillhåll för såväl hotellgäster som Jönköpingsbor.\n\nPubliceringsdatum2026-03-24Beskrivning
Vi söker dig som är noggrann och har en känsla för detaljer.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för den viktiga uppgiften att hotellet håller en hög standard vad gäller att det ska vara helt och rent och du ser till att våra gäster få en bra känsla när de kliver in på hotellet och i sitt hotellrum. Rollen innebär främst att städa hotellrum men även korridorer och allmänna utrymmen. Du och dina kollegor bidrar till den allmänna ordningen i hotellets lokaler, hanterar tvätt och fyller på våra förråd.
Vem är du?
För att trivas i rollen behöver du vara noggrann och ha ett öga för detaljer. Det är viktigt att du har en god fysik, är flexibel och har god samarbetsförmåga då alla medarbetare tillsammans ansvarar för gästens upplevelse. Du sprider god energi runt dig och är en omtänksam kollega. Du är drivande, lösnings orienterad och prestigelös. Du gillar att jobba i högt tempo och har lätt för att prioritera uppgifter.
Du tycker det är roligt att städa och skapa positiva upplevelser för våra gäster, och brinner för att ge god service och ha nöjda gäster.
Du har tidigare vana från städ yrket, gäst bemötande och kan kommunicera på svenska & engelska. Tidigare erfarenhet från hotell är meriterande.
Hotellstädare - erfarenhet efterfrågas
Tjänsten är 80%
Varierande arbetstider där dag och helg tjänstgöring ingår.Dina arbetsuppgifter
• Personalansvar inom housekeeping
• Kvalitetssäkring av ankomstrum
• Operativt arbete med städ av rum, gemensamma utrymmen osv
• Storstäd under perioder med lägre beläggning
• Säkerställa rutiner, arbetsflöden och hög servicenivå
• Allmänna administrativa uppgifter såsom beställningar, schemaplanering mm
• Vara flexibel och ta ansvar där det behövs i den dagliga driften
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd hotell- och restaurangkoncern i stark men långsiktig tillväxt. Vi äger, förvaltar och utvecklar välkända varumärken och koncept inom besöksnäringen och har sedan 2015 mer än fördubblat antalet hotell - med fortsatt expansion i fokus.
I dag består koncernen av 48 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland som drivs under varumärkena ProfilHotels, Apartments by Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och Collection by Ligula. Därutöver driver vi sex Best Western Plus-hotell genom avtal. Totalt sysselsätter vi cirka 800 årsanställda och omsätter över 1 500 MSEK.
Som arbetsgivare vill vi erbjuda trygga och schyssta villkor i en stabil organisation. Vi är anslutna till Visita genom kollektivavtal, vilket innebär ordnade arbetsvillkor, tjänstepension, försäkringar och andra viktiga förmåner.
Hos oss kombineras stabilitet och långsiktighet med möjligheten att utvecklas i en växande koncern. Vi strävar efter hållbara anställningar, tydliga strukturer och ett arbetsliv där du kan känna trygghet både idag och inför framtiden. Ersättning
HRF Avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/56". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ligula Hospitality Group AB
(org.nr 556792-6497) Arbetsplats
Profilevents AB, Profilhotels Savoy Kontakt
Anette Tyresgård 0739-833155 Jobbnummer
9816491