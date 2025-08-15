Housekeeping & hotellstädare
SkiStar Lodge och Hotell är vårt affärsområde som innefattar våra hotell och restauranger. Våra hotell erbjuder ett stort utbud av restauranger, caféer och barer. På vissa av våra hotell finns även andra aktiviteter som exempelvis bowling, äventyrsbad, inomhussurf och spa- och relaxavdelning. Hotellen som ingår i affärsområdet SkiStar Logde & hotell är SkiStar Lodge Lindvallen, SkiStar Lodge Hundfjället, Högfjällshotellet, SkiStar Lodge Trysil och Radisson Blu Trysil. Inför vintersäsongen söker vi medarbetare till vårt housekeepingteam i Sälen.
Som housekeeping-medarbetare är du en viktig del av våra gästers helhetsupplevelse. Du ansvarar för att rummen och hotellets gemensamma utrymmen är rena, trivsamma och håller hög standard.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
- Dagligt underhåll och städning av allmänna ytor, inklusive lobby, korridorer, allmänna WC, skidförråd och personalutrymmen.
- Daglig städning av hotellrum samt avresestädning av lägenheter.
-
Bädda sängar enligt hotellets standard.
- Städning av gästytor i restaurangerna som finns i huset, samt relaxområde och gym.
- Vid behov hantering av vår natttelefon för gäster på hotellet.
SkiStar Lodge & Hotels is our business area that includes our hotels and restaurants. Our hotels offer a wide range of restaurants, cafés, and bars. Some of our hotels also offer other activities such as bowling, adventure pool, indoor surfing, and spa and relaxation facilities. The hotels included in the SkiStar Lodge & Hotel business area are SkiStar Lodge Lindvallen, SkiStar Lodge Hundfjället, Högfjällshotellet, SkiStar Lodge Trysil, and Radisson Blu Trysil. We are now looking for employees for our housekeeping team in Sälen for the upcoming winter season.
As a housekeeping employee, you are an important part of our guests' overall experience. You are responsible for ensuring that the rooms and common areas of the hotel are clean, pleasant, and maintain a high standard.
Main duties
- Daily maintenance and cleaning of common areas, including the lobby, corridors, public restrooms, ski storage, and staff areas.
- Daily cleaning of hotel rooms and departure cleaning of apartments.
- Making beds according to hotel standards.
- Cleaning of guest areas in the restaurants located in the building, as well as the relaxation area and gym.
- If necessary, handling of our night phone for hotel guests.
Arbetet passar dig som är serviceinriktad, ansvarfull och noggrann. Du gillar att skapa positiv energi och sprider gärna den vidare till såväl medarbetare som våra gäster. Du tycker om struktur, ordning och reda och har ett äga för detaljer. Du är inte rädd för att ta i och hjälpa till där det behövs.
Förkunskapskrav
- Du talar engelska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande
- Tidigare erfarenhet från liknande arbete.
- Du talar skandinaviskt språk, både muntligt och skriftligt.
Anställningsform & anställningsperiodSäsongsanställning i perioden december - april.
Arbetstider25-40h/vecka, varierande arbetstider vardag och helg.
LönEnligt kollektivavtal
This job is suitable for someone who is service-oriented, responsible, and meticulous. You enjoy creating positive energy and spreading it to both colleagues and guests. You like structure, order, and organization, and have an eye for detail. You are not afraid to roll up your sleeves and help out where needed.
Skills required
- You speak English, both verbally and in writing.
Meritorious
- Previous experience from similar work.
- You speak a Scandinavian language, both verbally and in writing.
Type of employment & employment periodSeasonal employment during the period December-April.
Working hours25-40 hours/week, varying working hours on weekdays and weekends.
SalaryAccording to collective agreement
We think that working with memorable mountain experiences all year round is the best thing there is!
Our staff are our greatest asset. A shared commitment and a desire to create a great mountain experience for our guests is a part of our success. With us, you can be yourself and have fun at work, while delivering a significant result together with fantastic colleagues.
At SkiStar, we have more than 700 full-time employees who together work with sales, finance, operations, activities, IT, administration, accommodation, property services and marketing. During the winter season we also have over 2700 seasonal employees. Ersättning
