Hotellstäd
2026-02-24
Siljansnäs Hotell bytte ägare 2021 och genomgick omfattande renoveringar inför nyöppningen i maj samma år. Utvecklingen av såväl fastigheten som hotelldriften är i fortsatt fokus och vi jobbar dagligen för att skapa den bästa hotellupplevelsen för våra gäster.
Vår vision är att vara en av Dalarnas mest minnesvärda hotellupplevelse där maten står i centrum i symbios med den vackra vy som hotellet erbjuder. Detta inkluderar mycket god service, fräscha och rymliga rum, aktiviteter runt hotellvistelsen samt ett brett och genomarbetat dryckesutbud.
Just nu söker vi en hotellstädare för deltid på både året runt-basis med start i april/maj eller heltid under sommarsäsongen. I rollen som hotellstädare hos oss kommer du vara ansiktet utåt mot våra gäster, därför ser vi att du är:
Noggrann och organiserad.
Pålitlig och ansvarstagande.
Serviceinriktad och social.
Flytande i svenska och engelska.
Att jobba på Siljansnäs Hotell är är varierande, utmanande och roligt. Var dock uppmärksam på att jobbet ibland kan vara fysiskt krävande.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat:
Att ha ett trevligt bemötande mot gäster.
Planering och utförande av daglig och veckostäd.
Städning av rum och allmänna utrymmen enligt uppsatta riktlinjer.
Säkerställ att städningen alltid håller förväntad nivå.
Sortering och hantering av tvätt.
Inventering och beställning av varor och material.
Hjälpa till att packa upp vid leverans och hålla ordning.
Hjälpa till på övriga delar av hotellet vid behov.
Du kommer även om du vill kunna jobba i frukosten.
Vi ser att du har några års erfarenhet från jobb inom hotell. En genomgång och introduktion av de olika delarna ges självklart på plats. Jobbet är med start omgående och tillsvidare med 6 månaders provanställning. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan därmed komma att tillsättas innan sista ansökningsdatumet.
Välkommen med din ansökan och CV till jobb@siljansnashotell.se
.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: jobb@siljansnashotell.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hotellstäd". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siljansnäs Hotell AB
(org.nr 559284-9714)
Buffils Annas Väg 18 (visa karta
)
793 60 SILJANSNÄS Jobbnummer
9759658