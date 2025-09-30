Hotellreceptionist vikariat 80%

Skövde Hotellbokning AB / Receptionistjobb / Skövde
2025-09-30


Visa alla receptionistjobb i Skövde, Tibro, Tidaholm, Götene, Skara eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Skövde Hotellbokning AB i Skövde

Vi har ett vikariat som behöver tillsättas från början av oktober och framåt.
En av våra kära medarbetare går på föräldrarledighet. Så exakt hur länge vikariatet kommer pågå är inte besämt, men runt ett år. Möjlighet till fortsatt jobb efter det finns alltid!
Vi är ett ganska litet hotell med 27 rum vilket innebär att man är själv här vissa stunder och måste vilja ta ett eget ansvar.
Tjänsten innefattar både tidiga morgnar när man serverar frukost åt gästerna och sena kvällar, samt helger.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: rekrytering@hotellskovde.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Skövde Hotellbokning AB (org.nr 556659-9295)
Stationsgatan 10 (visa karta)
541 30  SKÖVDE

Arbetsplats
Hotell Skövde

Jobbnummer
9532172

Prenumerera på jobb från Skövde Hotellbokning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Skövde Hotellbokning AB: