Hotellreceptionist vikariat 80%
2025-09-30
Vi har ett vikariat som behöver tillsättas från början av oktober och framåt.
En av våra kära medarbetare går på föräldrarledighet. Så exakt hur länge vikariatet kommer pågå är inte besämt, men runt ett år. Möjlighet till fortsatt jobb efter det finns alltid!
Vi är ett ganska litet hotell med 27 rum vilket innebär att man är själv här vissa stunder och måste vilja ta ett eget ansvar.
Tjänsten innefattar både tidiga morgnar när man serverar frukost åt gästerna och sena kvällar, samt helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: rekrytering@hotellskovde.com
