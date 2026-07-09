Hotellreceptionist 25%
Munken Hotell AB / Receptionistjobb / Mönsterås Visa alla receptionistjobb i Mönsterås
2026-07-09
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Munken Hotell i Mönsterås söker 2 serviceinriktade hotellreceptionister på cirka 25%/tjänst. Passar dig som vill jobba extra vid sidan av studer eller liknande.
Vi söker dig som tycker om att möta människor, skapa ordning och ge gäster ett varmt och professionellt bemötande. Hos oss är receptionen en viktig del av gästupplevelsen, både för hotellgäster, konferensgäster och restaurangbesökare.
Erfarenhet från hotell, reception, restaurang eller annan service är meriterande, men rätt personlighet är viktigast.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Som receptionist arbetar du bland annat med:
In- och utcheckning av hotellgäster
Bokningar via telefon, mejl och bokningssystem
Gästservice och information
Kassahantering
Informationscenter för övriga avdelningar på hotellet
Service i hotellbaren
Vi söker dig som
Är glad, noggrann och ansvarstagande
Har lätt för att prata med människor
Kan arbeta självständigt och behålla lugnet när det är mycket att göra
Har god datorvana
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat.Om tjänsten
Tjänsten omfattar cirka 25%. Arbetstiderna ligger på schema med betoning på kvälls- och helgtjänstgöring. Det finns möjlighet till extra timmar vid behov, exempelvis under högsäsong, konferenser och evenemang.
Vad får du hos oss?
Vår styrka är vårt härliga och kompetenta gäng!
Vi trivs och har jobbat ihop en härlig kamratskap och gemenskap. Vi är lösningsorienterade och har en fantastisk förmåga att "växla upp" när situationen kräver. Och vi jobbar under mantrat "Tillsammans"
Vi har kollektivavtal, och friskvård.
Känner du att detta är något för dig?
Välkommen med din ansökan. Intervjuer kommer att ske löpande varpå tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Anställningen är på 25%
Tillträde snarast.
Vi undanber oss bemannings och rekryteringsföretag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: jessica@munkenhotell.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hotellreceptionist". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Munken Hotell AB
(org.nr 556302-8769)
Timmernabbsvägen 2 (visa karta
)
383 92 MÖNSTERÅS Jobbnummer
9998687