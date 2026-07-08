Hotellreceptionist

Burgsvik Kulturrestauranger AB / Receptionistjobb / Gotland
2026-07-08


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Om Visby Collection Vi är den samordnande aktören i Visby för event, bröllop, konferenser och grupper som behöver kombinera flera platser, unika gotländska hotell och restaurangupplevelser. Våra hotell bildar en sammanhållen helhet som speglar Gotlands mångfald genom olika uttryck och nivåer.
Om rollen Vi söker en serviceinriktad och flexibel receptionist till vårt team. Som receptionist är du hotellets ansikte utåt och ansvarar för att ge våra gäster ett varmt, professionellt och effektivt bemötande. Tjänsten kan innefatta dag- och kvällspass samt arbete vid behov.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter

Ta emot gäster vid in- och utcheckning samt hantera betalningar och kassaarbete

Hantera bokningar, reservationer och uppdatera bokningssystem

Besvara telefonsamtal och e-post samt ge information och service till gäster

Samarbeta med övriga avdelningar för att säkerställa smidiga flöden

Säkerställa ordning och trygghet under arbetspass, samt hantera enklare problemlösning och klagomål

Deltaga i administrativa uppgifter såsom rapportering och uppföljning av gästrelationer

Kvalifikationer och erfarenheter

Erfarenhet från reception, hotell eller kundnära tjänster är meriterande men inte ett krav

God datorvana och vana att arbeta i boknings- och kassasystem

Förmåga att arbeta strukturerat och hantera flera uppgifter samtidigt

Stark kommunikationsförmåga och serviceinriktat förhållningssätt

Talar och skriver obehindrat svenska och engelska

Dina egenskaper

Flexibel och beredd att arbeta varierande arbetstider inklusive kvällar och helger

Ansvarstagande, noggrann och stresstålig

Vänlig och professionell i mötet med gäster och kollegor

Lösningsorienterad med god situationsanpassad kommunikation

Vi erbjuder

Ett engagerat team i en dynamisk hotellmiljö

Möjlighet till personlig och professionell utveckling

Personalförmåner inom koncernen

Kollektivavtal och konkurrenskraftiga villkor

Anställningsform och tillträde
Omfattning: Heltid eller deltid enligt överenskommelse. Arbetstid: Flexibla timmar inklusive dag-, kvällspass. Tillträde: Enligt överenskommelse.

Publiceringsdatum
2026-07-08

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev via vårt rekryteringsformulär. Vi intervjuar löpande — välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8042256-2093473".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Burgsvik Kulturrestauranger AB (org.nr 556334-8548), https://karriar.burgsvikgroup.se
Donners Plats (visa karta)
621 57  VISBY

Arbetsplats
Burgsvik Group

Jobbnummer
9997504

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