Hotellreceptionist
Burgsvik Kulturrestauranger AB / Receptionistjobb / Gotland Visa alla receptionistjobb i Gotland
2026-07-08
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Om Visby Collection Vi är den samordnande aktören i Visby för event, bröllop, konferenser och grupper som behöver kombinera flera platser, unika gotländska hotell och restaurangupplevelser. Våra hotell bildar en sammanhållen helhet som speglar Gotlands mångfald genom olika uttryck och nivåer.
Om rollen Vi söker en serviceinriktad och flexibel receptionist till vårt team. Som receptionist är du hotellets ansikte utåt och ansvarar för att ge våra gäster ett varmt, professionellt och effektivt bemötande. Tjänsten kan innefatta dag- och kvällspass samt arbete vid behov.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
Ta emot gäster vid in- och utcheckning samt hantera betalningar och kassaarbete
Hantera bokningar, reservationer och uppdatera bokningssystem
Besvara telefonsamtal och e-post samt ge information och service till gäster
Samarbeta med övriga avdelningar för att säkerställa smidiga flöden
Säkerställa ordning och trygghet under arbetspass, samt hantera enklare problemlösning och klagomål
Deltaga i administrativa uppgifter såsom rapportering och uppföljning av gästrelationer
Kvalifikationer och erfarenheter
Erfarenhet från reception, hotell eller kundnära tjänster är meriterande men inte ett krav
God datorvana och vana att arbeta i boknings- och kassasystem
Förmåga att arbeta strukturerat och hantera flera uppgifter samtidigt
Stark kommunikationsförmåga och serviceinriktat förhållningssätt
Talar och skriver obehindrat svenska och engelska
Dina egenskaper
Flexibel och beredd att arbeta varierande arbetstider inklusive kvällar och helger
Ansvarstagande, noggrann och stresstålig
Vänlig och professionell i mötet med gäster och kollegor
Lösningsorienterad med god situationsanpassad kommunikation
Vi erbjuder
Ett engagerat team i en dynamisk hotellmiljö
Möjlighet till personlig och professionell utveckling
Personalförmåner inom koncernen
Kollektivavtal och konkurrenskraftiga villkor
Anställningsform och tillträde
Omfattning: Heltid eller deltid enligt överenskommelse. Arbetstid: Flexibla timmar inklusive dag-, kvällspass. Tillträde: Enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-07-08Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev via vårt rekryteringsformulär. Vi intervjuar löpande — välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8042256-2093473". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Burgsvik Kulturrestauranger AB
(org.nr 556334-8548), https://karriar.burgsvikgroup.se
Donners Plats (visa karta
)
621 57 VISBY Arbetsplats
Burgsvik Group Jobbnummer
9997504