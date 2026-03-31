Hotellreceptionist
2026-03-31
Hotellet
Hotell Storforsen är en unik destination vid en av Europas största forsar! Hos oss möts gäster av lugn, äventyr och en personlig service med fokus på kvalitet och omtanke. Vi välkomnar såväl privatgäster som konferenser och grupper året runt, och strävar alltid efter att leverera en upplevelse i nivå med fyrstjärnig standard.
Hotellet består av 145 hotellrum, 27 stugor, padelhall, 90 campingplatser, servicehus, padelhall, kapell, grillkåta och den välkända Raimos bar.
Tjänsten
Som receptionist på Hotell Storforsen har du en central roll i helhetsupplevelsen för våra gäster. Du är den första personen våra gäster möter och den sista de ser innan de lämnar.
Rollen som receptionist är en viktig del i att säkerställa att vi levererar service i linje med vår ambition om fyrstjärnig standard. Du leder det dagliga servicearbetet, har ett öga för detaljer och arbetar aktivt för att skapa både nöjda gäster och goda resultat.
Tjänsten innebär:
Välkomna gäster vid in- och utcheckning
Hantera bokningar, ändringar och avbokningar
Svara på telefon och mejl, besvara gästers frågor
Ge service och lösa gästers frågor och eventuella problem
Betalningar, fakturering och kassaarbete
Samarbeta med andra avdelningar (städ, kök, restaurang)
Säkerställa att receptionen är välkomnande och representativ
Arbeta med merförsäljning av exempelvis rum, aktiviteter eller tillval
Välkomnar och tar hand om konferensgrupper
Hantera administrativa uppgifter
Följa rutiner kring säkerhet och servicekvalitet
Vi söker dig som är självgående, initiativrik och trygg i att fatta egna beslut, samtidigt som du är en lagspelare som bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du har god struktur och motiveras av att leverera service i toppklass - varje dag.
Tjänsten avser en 75% tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: ansokan@storforsen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storforsen Hotell AB
(org.nr 556497-1082), https://www.storforsen.se/jobba-hos-oss/
Bredsel 105 (visa karta
)
942 95 VIDSEL Jobbnummer
9829860