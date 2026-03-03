Hotellreceptionist
Hotellgruppen i Säffle AB / Receptionistjobb / Säffle Visa alla receptionistjobb i Säffle
2026-03-03
, Åmål
, Grums
, Bengtsfors
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hotellgruppen i Säffle AB i Säffle
, Arvika
eller i hela Sverige
Om jobbet
Nu letar vi efter 2 stycken receptionister till First Hotel Royal i Säffle.
Att arbeta i en hotellreception innebär att ingen dag är den andra lik, därför är det viktigt att du tycker om ett högt tempo och har en lösningsorienterad inställning till allt som händer. Kvälls och helgarbete ingår. För att arbeta i receptionen ska du ha fyllt 20 år. Detta då du kommer vara serveringsansvarig. Enligt alkohollagen 8 kapitlet 18 paragrafen.
Vi letar efter dig som trivs med att träffa nya människor och skapa positiva upplevelser för gästerna. Du trivs i en snabb och dynamisk miljö och har en lösningsorienterad personlighet. Du är en lagspelare som kan arbeta effektivt både ensam samt i grupp. Du förstår vikten av att vara serviceinriktad och du ser det stora i det lilla och ha en känsla för detaljer.
Du är självständig och flexibel och gillar ett högt tempo.
Du är flytande i både tal och skrift i svenska och engelska för att på så sätt kunna möta alla våra gäster på ett så personligt plan som möjligt.
Meriterande är tidigare erfarenhet från hotellreception.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara följande:
Dagliga frontoffice uppgifter från att checka in till att checka ut våra gäster
Du hanterar allt från bokningar, betalningar, mail och förfrågningar. Allt för att säkra en smidig gästupplevelse
Du levererar alltid högsta möjliga kvalitet och service och förstår vikten av first and last impression.
Du samarbetar med kollegor för att skapa en smidig och behaglig vistelse för alla gäster.
På kvällspassen ingår även jobb i baren samt restaurangen.
Anställning sker snarast och tjänsterna är om ca 70 % vardera.
Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev och märkas med "receptionist" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: linda.lust@hotellgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Receptionist"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotellgruppen i Säffle AB
(org.nr 556624-6350)
Olov Trätäljagatan 2 (visa karta
)
661 30 SÄFFLE Arbetsplats
First Hotel Royal Jobbnummer
9774268