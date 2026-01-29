Hotellreceptionist
2026-01-29
Hotellreceptionist
Stockholm Inn Hotel söker en kreativ servicehjälte. Du sätter alltid våra gäster i centrum och du gör det med energi, mod och begeistring!
Du tycker om att tar egna initiativ. Du är en glad person med humor och är professionell och personlig i ditt möte med gäster och kollegor. Vi förutsätter att du utför dina arbetsuppgifter med stor noggrannhet och har ett öga för detaljer.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Dina primära arbetsuppgifter är att tillsammans med kollegorna ta hand om våra gäster och ge dem den bästa upplevelsen vid besöket hos oss.
• Dagligt receptionsarbete med in- och utcheckning
• Bokning av rum / Försälning
• Guest Relations
• Förberedelse av frukost / Café
• Städ av allmänna ytor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: sales@ramiltonhotels.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JAN26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Inn Hotel/Hostel AB
Drottninggatan 67 (visa karta
111 36 STOCKHOLM Arbetsplats
