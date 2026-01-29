Hotellreceptionist

Stockholm Inn Hotel/hostel AB / Receptionistjobb / Stockholm
2026-01-29


Hotellreceptionist
Stockholm Inn Hotel söker en kreativ servicehjälte. Du sätter alltid våra gäster i centrum och du gör det med energi, mod och begeistring!
Du tycker om att tar egna initiativ. Du är en glad person med humor och är professionell och personlig i ditt möte med gäster och kollegor. Vi förutsätter att du utför dina arbetsuppgifter med stor noggrannhet och har ett öga för detaljer.

Publiceringsdatum
2026-01-29

Dina arbetsuppgifter
Dina primära arbetsuppgifter är att tillsammans med kollegorna ta hand om våra gäster och ge dem den bästa upplevelsen vid besöket hos oss.

• Dagligt receptionsarbete med in- och utcheckning
• Bokning av rum / Försälning
• Guest Relations
• Förberedelse av frukost / Café
• Städ av allmänna ytor

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: sales@ramiltonhotels.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JAN26".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholm Inn Hotel/Hostel AB (org.nr 556870-2574)
Drottninggatan 67 (visa karta)
111 36  STOCKHOLM

Arbetsplats
Stockholm Inn Hotel/hostel AB

Jobbnummer
9712859

