Hotellreceptionist
2026-01-15
Välkommen till ProfilHotels Savoy, ProfilHotels. Jönköping City finns precis utanför dörren. Centralstationen ligger fem minuters promenad bort, och du har nära till nöjen, shopping och övrigt utbud i Jönköping. Brasseriet Sofiehof Kök & Bar huserar i hotellet. Med ett stort fokus på närproducerade råvaror, sober inredning i 20-talsstil och en avslappnad service har Sofiehof blivit ett populärt tillhåll för såväl hotellgäster som Jönköpingsbor.
ProfilHotel Savoy söker en ny stjärna till sitt receptionsteam
Just nu söker vi en receptionist med hög serviceanda och professionell attityd.
Du sprider härlig energi i vår reception till både gäster och dina kollegor på hotellet.
Vi söker främst dig som är flexibel och vill jobba helger, kvällar, högtider och sommar. Perfekt för dig som pluggar och vill tjäna lite extra pengar.
Som receptionist på Hotel Savoy är du en viktig del av arbetslaget i receptionen och med ditt engagemang bidrar du tillsammans med dina kollegor att alla våra gäster blir personligt bemötta och får bästa möjliga service.
Tjänsten innefattar bland annat traditionellt receptionsarbete såsom att checka in och ut gäster, svara i telefon, ta emot bokningar, fakturering med mera. Tjänsten innebär arbete på dagar, kvällar och helger.
Vi söker dig som vill arbeta i en trivsam miljö och i ett högt tempo. Du är flexibel och handlingskraftig och din entusiasm smittar av sig på både gäster och kollegor i hela huset. Du är en glädjespridare och en sann lagspelare. Samarbete över gränserna är viktigt och arbetet innebär även att du även hjälper till i andra avdelningar vid behov.
Du kan svenska och engelska i både tal och skrift och vi ser gärna att du har erfarenhet av receptionsarbete. Erfarenhet av bokningssystemet Mews är meriterande.
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd hotell- och restaurangkoncern i stark men långsiktig tillväxt. Vi äger, förvaltar och utvecklar välkända varumärken och koncept inom besöksnäringen och har sedan 2015 mer än fördubblat antalet hotell - med fortsatt expansion i fokus.
I dag består koncernen av 48 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland som drivs under varumärkena ProfilHotels, Apartments by Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och Collection by Ligula. Därutöver driver vi sex Best Western Plus-hotell genom avtal. Totalt sysselsätter vi cirka 800 årsanställda och omsätter över 1 500 MSEK.
Som arbetsgivare vill vi erbjuda trygga och schyssta villkor i en stabil organisation. Vi är anslutna till Visita genom kollektivavtal, vilket innebär ordnade arbetsvillkor, tjänstepension, försäkringar och andra viktiga förmåner.
Hos oss kombineras stabilitet och långsiktighet med möjligheten att utvecklas i en växande koncern. Vi strävar efter hållbara anställningar, tydliga strukturer och ett arbetsliv där du kan känna trygghet både idag och inför framtiden. Ersättning
HRF avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/8". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ligula Hospitality Group AB
(org.nr 556792-6497) Arbetsplats
Profilevents AB, Profilhotels Savoy Kontakt
Sara Johansson sara.johansson@profilhotels.se Jobbnummer
9685451