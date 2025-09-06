Hotellreceptionist
2025-09-06
Billingehus är destinationen med själ och hjärta som rymmer hela livet i ett hus. Med rum för boende, möten, restauranger, barer, bad, bastur och återhämtning erbjuder vi en fristad för rekreation, oförglömliga nöjen och spännande aktiviteter. Utanför knuten väntar ett berg av upplevelser året runt, med bland annat längdskidåkning, cykling och vandring.

Om tjänsten
Vi söker nu en receptionist på 20% där arbetstiden främst är på helger och kan variera mellan dag och kvällspass.
Som receptionist på Billingehus arbetar du i en härlig miljö där du möter du våra konferens-, affärs- och privatgäster. Du arbetar med sedvanliga receptionsuppgifter såsom in- och utcheckning, fakturering samt bokning av övernattnings- och dagspagäster. Du är även ambassadör för härliga Billingen med dess aktiviteter precis utanför hotellentrén.
Om dig
Vi söker efter en positiv och lösningsorienterad lagspelare som brinner för att leverera service i världsklass. Du kommer huvudsakligen att arbeta i vår hotellreception, men det kan även bli en del pass på vår privat- och spabokning.
Tidigare erfarenhet av att arbeta i en hotellreception är meriterande men inte ett krav. Din personlighet, lyhördhet, laganda och känsla för service är minst lika viktigt.
Har du kunskap i Visbook, vårt bokningssystem, är detta meriterande men allt går att lära sig med rätt inställning. Vi lägger stor vikt vid att personkemin oss emellan känns bra.
Välkommen med din ansökan! Ansökningarna bearbetas löpande.
Förmåner
Som anställd på Billingehus får du en rad förmåner i form av friskvårdsbidrag, rabatter och tillgång till gym och spa i mån av plats. Du får arbeta i en inspirerande miljö och har en trygg anställning då företaget är anslutet till Visita och har kollektivavtal med Unionen och HRF.
LOTUS HOTEL GROUP
Billingehus är en del av Lotus Hotel Group - en hotellfamilj där vi skapar fantastiska upplevelser för våra gäster. Våra hotell bjuder på fyra unika destinationer - Varbergs Stadshotell & Asia Spa, Arken Hotel & Art Garden Spa, Hôtel Eggers & Billingehus - men gemensamt är vår passion. Vi brinner för att skapa upplevelser utöver det vanliga och att få gästen att längta till nästa gång. Vi verkar i lokalt starka, historiska och spännande miljöer. Här finner du miljöer för avkoppling, god mat och dryck, evenemang, konferens och spännande möten - platser där vardagen alltid känns avlägsen.
Genom vårt eget gästserviceprogram Proud with Passion, arbetar vi med passion och yrkesstolthet för att tillsammans leverera bästa kvalité. Vi är även stolta över att vi inspirerar, tar ansvar och aktivt bidrar till ett hållbart och bättre samhälle. Bland annat genom att årligen utmana oss själva med ökade hållbarhetskrav, Svanen-märkningar och egna vindkraftsverk. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2024/29". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Billingehus Hotel & Möte AB
(org.nr 559316-2018) Arbetsplats
Billingehus, Reception & bokning Kontakt
Sara Olofsson 0724692808 Jobbnummer
9495893