Hotell- och restaurangvärd
2026-03-02
På Hotel Vännäs som är ett familjeföretag med 23 rum bor våra gäster mitt i Vännäs, Närhet till tempererat bad på sommaren & slalombacke & längdskidsport vintertid.
De kan njuta av naturen eller ta en promenad i centrum med café och butiker. Våra gäster kan också avsmaka en god måltid i vår mysiga restaurang som har bred restaurang verksamhet med festvåning och festkvällar.
Vi som arbetar på hotellet är ett glatt gäng med stark gemenskap. Vi ser efter varandra, hjälper till där det behövs och ser utveckling, litet som stort, som den mest naturliga delen av vårt arbete. Tillsammans skapar vi en god stämning och en välkomnande atmosfär som i sin tur präglar vistelsen för alla våra gäster och kollegor.
Nu söker vi en skicklig service inriktad medarbetare till varierade arbetsuppgifter så som: service, bar, frukost, reception och städ till våra allmänna utrymmen samt arbetspass på Frasses Hamburgerkedja.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Som service agerar du värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass. I rollen som servicevärd arbetar du inom flera ansvarsområden som alla bidrar till gästens helhetsupplevelse.
Under din tid hos oss kan dessa områden variera i takt med att du och hotellet utvecklas.
Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra & våra gäster.
Välkommen till Hotel Vännäs!
Vad innebär rollen som servicevärd? Du som arbetar med oss är ofta den första gästen möter på vårt hotell, i receptionen, frukostmatsalen eller i vår restaurang. Därför är det av stor vikt att du har ett varmt bemötande och är uppmärksam på detaljer samt gästens behov. Du har ett brinnande intresse för mat och dryck samt gillar ordning och reda, både i ditt eget och dina kollegors arbete. Allt för att ge våra gäster en fantastisk upplevelser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att servera mat och dryck, frukostvärd, receptionist och kanske viktigast av hålla våra utrymmen rena och fina. Du stöttar dessutom förstås upp teamet på hotellet med andra arbetsuppgifter vid behov.
Vem är du? För att passa i rollen tror vi att du har minst fem års erfarenhet av liknande arbete eller service styrd verksamhet. Eftersom arbetet till stor del består av att kommunicera med gäster är goda kunskaper i svenska och engelska en förutsättning.
Bor du utanför Vännäs så är körkort ett måste då nuvarande tåg & buss förbindelserna inte passar alla arbetstider. Allra viktigast är dock dina personliga egenskaper och din inställning. För att passa i rollen behöver du vara en lyhörd och prestigelös lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet. Viktigt är också att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster. Vi söker en medarbetare som letar efter ett varaktigt jobb som vill bli en del av Hotel Vännäs
Information om tjänsten: Tjänsten är en visstidsanställning på deltid på 75%. Vi tar enbart emot ansökningar via vår mail.
Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Hotel Vännäs!
Vi ser gärna att du som ansöker om tjänsten har ett par års erfarenhet utav branschen eller likvärdig service bransch och eller adekvat utbildning motsvarande detta. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
